Congo-Kinshasa: Prestation de serment des comptables publics principaux et secondaires

Des comptables publics principaux et secondaires ont prêté serment jeudi 29 janvier à Kinshasa.

Dans son allocution, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a félicité les lauréats et insisté sur la portée de cet acte, qu'il a présenté comme l'aboutissement d'un long processus :

« Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de comptable public et vous en félicite ».

Selon lui, cette prestation n'est pas une simple formalité administrative, mais bien la consécration d'un combat de plusieurs années mené au sein du ministère des Finances.

Revenant sur les efforts accomplis, Doudou Fwamba a rendu hommage aux cadres et agents ayant porté cette réforme.

« Nous avons traversé des nuits entières pour arriver à ce jour », a-t-il expliqué, évoquant les réalités du terrain et l'engagement total de l'administration financière.

Le ministre a rappelé que cette prestation de serment s'inscrit dans la réforme de la déconcentration de l'ordonnancement et de la modernisation de la comptabilité publique, fondée notamment sur :

la tenue de la comptabilité en partie double,

l'approche des droits constatés,

la mise en place d'un réseau comptable chapeauté par l'Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT).

Enfin, Doudou Fwamba a réaffirmé la détermination du Gouvernement Suminwa à poursuivre la modernisation des finances publiques, notamment à travers :

l'opérationnalisation du Compte unique du Trésor,

la poursuite de la déconcentration de l'ordonnancement,

la mise en œuvre du budget pluriannuel axé sur les résultats.

Pour sa part, le directeur général de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP), Serge Maabe Muanyimi, a souligné que cet acte encadré par les textes constitue une étape majeure vers une gestion plus transparente et plus rigoureuse, quinze ans après la promulgation de la loi relative aux finances publiques de 2011.