Congo-Kinshasa: Le parti UDDC encourage les jeunes à initier des projets générateurs de revenus

Le parti Union pour la démocratie et le développement du Congo (UDDC) réaffirme son engagement à soutenir les projets générateurs de revenus afin d'accompagner le développement du pays à la base.

Son président national, Charles Bamana, a encouragé samedi 31 janvier les jeunes de la commune de Selembao à mettre en place des micro-projets.

Il s'exprimait au cours d'une matinée politique organisée par son parti, membre de l'Union sacrée pour la Nation. A cette occasion, le président de l'UDDC a prôné le développement à la base comme voie essentielle pour sortir le pays de l'ornière.

Charles Bamana a également insisté sur la nécessité du retour de la paix et du renforcement de la cohésion nationale afin de consolider tout projet de développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous n'allons pas attendre des millions pour commencer le développement, car nous commençons avec de petits projets. L'UDDC est un parti qui accompagne le Chef de l'État avec de petits projets de développement. Nous faisons des plaidoyers pour qu'il y ait des quartiers propres à Kinshasa. Là où il y a des ravins, nous donnons des moyens de subsistance pour que les jeunes de l'UDDC puissent intervenir. C'est pourquoi nous parlons de développement. Si vous venez à l'UDDC, nous allons vous donner notre idéologie et vous deviendrez un citoyen modèle. À l'UDDC, nous nous intéressons au développement de l'homme là où il vit, à sa société, à son développement mental et à son bien-être. Nous prêchons pour un Congo qui vit de ses ressources, un Congo en paix, et nous prêchons pour la stabilité des institutions », a déclaré Charles Bamana.

Le président de l'UDDC a également dénoncé ce qu'il qualifie « d'agression imposée aux Congolais pour leurs richesses du sol et du sous-sol », a-t-il souligné. Il a, par ailleurs, appelé les Congolais à se prendre en charge, à faire preuve d'unité et à ne pas compter sur la communauté internationale pour remporter cette guerre jugée « injuste ».