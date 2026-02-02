Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les enseignants vacataires suspendent leur préavis de grève

Réunis en assemblée générale conjointe le samedi 31 janvier à Brazzaville, les enseignants vacataires de l'université Marien-Ngouabi (UMNG) ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. Toutefois, cette accalmie est assortie des exigences et d'un ultimatum de quinze jours.

La suspension du préavis de grève à l'UMNG n'est que provisoire. Les enseignants vacataires ont fixé un délai de quinze jours, à compter de ce 2 février, pour l'ouverture des discussions visant des solutions durables.

Le rassemblement qui s'est tenu sur l'esplanade de l'École normale supérieure a réuni des enseignants vacataires et prestataires de l'UMNG. L'ordre du jour a porté sur l'évaluation des paiements récents et le constat des participants a été amer.

Bien que les paiements pour les années académiques 2021-2022 (30%) et 2022-2023 (100%) aient été abordés, l'assemblée a dénoncé une « injustice caractérisée ». Selon elle, les sommes dues au titre des « oubliés » de ces périodes auraient été versées exclusivement aux enseignants permanents. Le dossier des oubliés de l'année 2018-2019 reste sans suite, malgré l'approbation de vingt-cinq dossiers par la présidence de l'université.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des arriérés partiels, le collectif rappelle que quatre années académiques complètes (2019-2020, 2020-2021, 2023-2024 et 2024-2025) demeurent totalement impayées à ce jour. Face à ce qu'ils qualifient de « mépris » et de manque de considération, ces enseignants exigent désormais une réforme profonde de leur mode de traitement.

Un cahier de doléances pour une sortie de crise

Pour éviter une reprise de la grève, l'assemblée générale exige du gouvernement et de la présidence de l'UMNG une implication directe des vacataires, la transparence financière avec la mise en place d'un mécanisme de paiement fiable, la bancarisation intégrale du processus, des réformes structurelles en séparant les fichiers de paiement entre permanents et vacataires, puis le recrutement. Les participants à cette assemblée ont mis en garde contre toute « récupération politique » de leurs revendications.