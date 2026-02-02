Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Chypre, Croatie et Espagne)

1 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 24e journée, 1re division

Nottingham concède le nul 1-1 face à Crystal Palace. Sans Dilane Bakwa, non retenu.

Angleterre, 30e journée, 2e division

Arrivé samedi en provenance de Luton, Christ Makosso n'était pas dans le groupe d'Oxford, battu à domicile par Birmingham (0-2). Le défenseur international a été prêté jusqu'en juin au 23e de Championship.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Angleterre, 30e journée, 4e division

Bromley s'impose à Gillingham (4-1). Titulaire, William Hondermarck a été remplacé à la

64e.

Angleterre, match en retard de la 5e journée, Premier League U18

Les U18 de Manchester City disposent de leurs homologues de Newcastle (3-1). Avec Tyrone Samba titulaire et passeur décisif sur le 2e but des Citizens.

Chypre, 20e journée, 1re division

L'AEK Larnaka corrige l'EN Paralimniou 5-0. Sans Jérémie Gnali, absent pour le deuxième match de rang.

Pafos chute à Achnos (1-2). Sans Mons Bassouamina, non retenu.

Croatie, 20e journée, 1re division

Rijeka s'incline à Osijek (0-1). Remplaçant face à son ancienne équipe, Merveil Ndockyt est entré à la 65e.

Espagne, 22e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza bat la réserve de l'Atletico Madrid (2-0). Titulaire, Yann Kembo a été averti à la 64e.

Espagne, 21e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun concède le nul face à la réserve d'Alavès (0-0). Avec Corentin Louakima titulaire.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.