Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Chypre, Croatie et Espagne)

Angleterre, 24e journée, 1re division

Nottingham concède le nul 1-1 face à Crystal Palace. Sans Dilane Bakwa, non retenu.

Angleterre, 30e journée, 2e division

Arrivé samedi en provenance de Luton, Christ Makosso n'était pas dans le groupe d'Oxford, battu à domicile par Birmingham (0-2). Le défenseur international a été prêté jusqu'en juin au 23e de Championship.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Angleterre, 30e journée, 4e division

Bromley s'impose à Gillingham (4-1). Titulaire, William Hondermarck a été remplacé à la

64e.

Angleterre, match en retard de la 5e journée, Premier League U18

Les U18 de Manchester City disposent de leurs homologues de Newcastle (3-1). Avec Tyrone Samba titulaire et passeur décisif sur le 2e but des Citizens.

Chypre, 20e journée, 1re division

L'AEK Larnaka corrige l'EN Paralimniou 5-0. Sans Jérémie Gnali, absent pour le deuxième match de rang.

Pafos chute à Achnos (1-2). Sans Mons Bassouamina, non retenu.

Croatie, 20e journée, 1re division

Rijeka s'incline à Osijek (0-1). Remplaçant face à son ancienne équipe, Merveil Ndockyt est entré à la 65e.

Espagne, 22e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza bat la réserve de l'Atletico Madrid (2-0). Titulaire, Yann Kembo a été averti à la 64e.

Espagne, 21e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun concède le nul face à la réserve d'Alavès (0-0). Avec Corentin Louakima titulaire.