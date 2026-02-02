Congo-Kinshasa: Jules Mulindwa, lauréat du grand prix mondial pour la paix

L'Observatoire africain de la sanction positive et les valeurs de la paix (OASP) a décerné, dimanche 1er février à Kinshasa, le Grand prix mondial pour la paix au prophète Jules Mulindwa. Ce titre de reconnaissance lui a été remis au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa.

Ce couronnement témoigne de l'engagement du lauréat dans la recherche de la paix et son soutien tant financier que spirituel à la population de l'Est et des militaires au front.

« Docteur Mulindwa, c'est quelqu'un que nous ne connaissions pas. Nous l'avons découvert par les réseaux sociaux, nous avons comparé entre lui et les autres hommes de Dieu que nous connaissons. Et nous avons remarqué qu'il a beaucoup lutté pour la concorde et la paix », a noté le commissaire général de l'OAS, Jacques Kabwit.

Il estime que ce lauréat mérite un plaidoyer au niveau international.

« C'est ainsi que nous n'avons pas reçu un seul franc de sa part pour tout ce que vous avez vu comme insignes. En grands garçons nous nous sommes débrouillés, nous nous sommes débrouillés parce que nous devrions jouir des subsides de l'État, mais les subsides de l'État ont été interrompus à cause de la guerre et nous disons que c'est une façon pour nous aussi de lutter contre la guerre », a poursuivi Jacques Kabwit.