Congo-Kinshasa: Jules Mulindwa, lauréat du grand prix mondial pour la paix

2 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Observatoire africain de la sanction positive et les valeurs de la paix (OASP) a décerné, dimanche 1er février à Kinshasa, le Grand prix mondial pour la paix au prophète Jules Mulindwa. Ce titre de reconnaissance lui a été remis au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa.

Ce couronnement témoigne de l'engagement du lauréat dans la recherche de la paix et son soutien tant financier que spirituel à la population de l'Est et des militaires au front.

« Docteur Mulindwa, c'est quelqu'un que nous ne connaissions pas. Nous l'avons découvert par les réseaux sociaux, nous avons comparé entre lui et les autres hommes de Dieu que nous connaissons. Et nous avons remarqué qu'il a beaucoup lutté pour la concorde et la paix », a noté le commissaire général de l'OAS, Jacques Kabwit.

Il estime que ce lauréat mérite un plaidoyer au niveau international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est ainsi que nous n'avons pas reçu un seul franc de sa part pour tout ce que vous avez vu comme insignes. En grands garçons nous nous sommes débrouillés, nous nous sommes débrouillés parce que nous devrions jouir des subsides de l'État, mais les subsides de l'État ont été interrompus à cause de la guerre et nous disons que c'est une façon pour nous aussi de lutter contre la guerre », a poursuivi Jacques Kabwit.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.