Congo-Brazzaville: Valorisation des déchets - Be Green Academy initie des étudiants ponténégrins à l'upcycling

Du 26 au 30 janvier dernier, la Be Green Academy de Pointe-Noire a accueilli un atelier de formation pratique dédié à l'upcycling, dans le cadre du cours sur l'économie circulaire et la valorisation des déchets. Pendant cinq jours, les participants ont été initiés par des experts internationaux venus de Paris aux pratiques de la mode durable.

L'atelier a été animé par Baptiste Lingoungou, professionnel de la mode et fondateur des boutiques Mode européenne implantées au Congo et au Cap-Vert, et par Hester Vanacker, chercheuse spécialisée en économie circulaire appliquée au secteur de la mode.

À travers des sessions théoriques et surtout pratiques, les participants ont découvert comment transformer des matériaux usés en pièces de valeur, tout en intégrant les principes d'une production responsable.

Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux liés à l'industrie textile et à leur transmettre des compétences concrètes favorisant l'innovation, la créativité et la réduction des déchets.

Créée au dernier trimestre de l'année dernière, la Be Green Academy est une école supérieure spécialisée dans les métiers verts, la transition écologique et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Sa fondatrice, Dr Okouma Mbella Tchitchelle, est directrice de cabinet d'expertise et de conseil en environnement et RSE Horizon Iinternational. À travers ce type d'activités, la Be Green Academy met en oeuvre son ambition de devenir un acteur de référence dans la formation aux métiers durables à Pointe-Noire et au-delà.

Notons que le l'upcycling est un processus qui consiste à valoriser les produits usés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative. Concrètement, l'idée est de récupérer toutes sortes de matériaux dont on ne se sert plus pour créer des objets ou produits de qualité supérieure.