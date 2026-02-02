Congo-Kinshasa: Ferdinand Ilunga réélu président de la Fédération congolaise de boxe pour 4 ans

Ferdinand Ilunga a été réélu, samedi 31 janvier, à la tête de la Fédération congolaise de boxe (FCB) pour un nouveau mandat de quatre ans.

Il a obtenu 49 voix sur 49 votants lors de l'assemblée générale extraordinaire et élective organisée dans la salle Le Roseau à Kasa-Vubu, à Kinshasa.

Cette élection a eu lieu malgré la décision du ministre des Sports, qui avait annoncé le report de ces assises afin de traiter certaines irrégularités relevées dans le processus.

Le nouveau comité de la Fédération s'est fixé pour objectif de maintenir la boxe congolaise au sommet du continent africain et de viser, surtout, une médaille olympique.

Composition du nouveau comité

Président : Ferdinand Ilunga Luyoyo

1er vice-président : Jean-Marie Salawa Mabu Moge

2e vice-président : José Bonenge Lifala

3e vice-président : Mupepe Manata Rigo

4e vice-président : Bienvenue Kalunga Mawaso

Secrétaire général : Marcel Nzau Mayambula

Secrétaire général adjoint : Pierre Ambongi Makanza

Trésorier général : Me Guillaume Muyembe Calwe

Trésorière générale adjointe : Jaëlle Bunda Ilunga

Dans une correspondance adressée vendredi 30 janvier 2026 au président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, avait annoncé le report à une date ultérieure de l'assemblée générale.

Cette décision faisait suite à des irrégularités liées au non-respect des dispositions légales et réglementaires encadrant l'organisation des élections des organes dirigeants du mouvement sportif en RDC.