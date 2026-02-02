Congo-Kinshasa: La Synergie des syndicats d'enseignants contre l'impréparation de la retraite des enseignants

1 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Synergie des syndicats des enseignants de la RDC déplore les dysfonctionnements organisationnels qui paralysent le secteur de l'éducation nationale.

Au cours de leur assemblée générale extraordinaire organisée samedi 31 janvier à Kinshasa, les membres de cette structure ont pointé du doigt l'absence de notification et l'impréparation des enseignants lors de leur mise à la retraite.

Interrogé par Radio Okapi, le secrétaire général de cette synergie, Jean-Bosco Puna, a également fustigé la perte d'environ 20 000 francs congolais constatée dans les salaires des enseignants.

« Les enseignants membres de la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont passé en revue les différents points à l'origine des dysfonctionnements sans précédent constatés dans la gouvernance de notre système éducatif. S'agissant de la retraite des enseignants, la procédure initiée par les ministères de l'Éducation nationale depuis 2021 envoie les enseignants à la mort, à travers un processus bancal et irrégulier. Les enseignants qui partent à la retraite ne sont ni préparés ni notifiés », a-t-il déclaré.

Concernant la gratuité de l'enseignement primaire, la prime de gratuité allouée aux enseignants est versée de manière discriminatoire depuis près de cinq ans, renforçant ainsi leur démotivation.

Il y a deux semaines, cette Synergie avait déjà désapprouvé la réduction du budget alloué à l'éducation nationale, passé de 14 % à 12 % entre 2025 et 2026.

