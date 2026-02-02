Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-japonaise - La JICA réaffirme son engagement aux côtés du pays

En visite de travail en Côte d'Ivoire, le 1er février, le vice-président senior de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) chargé des affaires africaines, Ando Naokia, a salué les avancées significatives des projets structurants financés par le Japon. Une mission stratégique qui traduit la solidité de la coopération ivoiro-japonaise. Cela, dans un contexte où la Côte d'Ivoire s'affirme comme un acteur clé du développement en Afrique de l'Ouest.

Elle s'inscrit dans le cadre du suivi des actions de coopération économique et sociale entre Tokyo et Abidjan. Pour la Jica, la Côte d'Ivoire constitue un partenaire de premier plan, en raison de son dynamisme économique et de son rôle de locomotive régionale.

Au cours de son séjour, Ando Naoki a visité plusieurs infrastructures majeures. Notamment l'échangeur de la Riviera Palmeraie et le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody réalisés avec l'appui financier du Japon. « Je suis très satisfait de l'évolution des travaux. Les chantiers progressent correctement et la qualité technique est conforme aux standards japonais », a-t-il déclaré.

S'agissant des échangeurs en construction, Ando Naoki a mis en avant leur importance stratégique pour la mobilité urbaine à Abidjan. Implantés sur des axes névralgiques, ils fluidifieront la circulation et amélioreront le quotidien des usagers. Leur mise en service est prévue pour janvier 2027.

Pour Ando Naoki, « la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pôle économique et social majeur en Afrique. Son développement a un effet sur l'ensemble de la sous-région ».

Au-delà des infrastructures routières et sanitaires, la Jica entend renforcer son appui dans d'autres secteurs prioritaires. De nouveaux projets sont à l'étude, notamment dans le domaine des infrastructures de base et de la gouvernance sectorielle, avec un accent particulier sur l'accès à l'eau potable. L'objectif est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, tout en consolidant les liens entre les pouvoirs publics et les communautés.

Cette première visite d'Ando Naoki en Côte d'Ivoire marque une étape importante dans le raffermissement de la coopération ivoiro-japonaise résolument orientée vers un développement inclusif, durable et à fort impact social.

La mission s'est déroulée en présence de Wakabayashi Mitoharu, représentant résident de la Jica pour la Côte d'Ivoire et le Togo. Il est également le directeur régional pour le Niger, le Bénin et le Burkina Faso.