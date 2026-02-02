En visite de travail en Côte d'Ivoire, le 1er février, le vice-président senior de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) chargé des affaires africaines, Ando Naoki, a salué la bonne gestion ainsi que l'efficacité du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Chu de Cocody.

Guidée par le Professeur Serge Boni, chef de service et directeur coordonnateur du pôle, la délégation japonaise a apprécié les installations, l'organisation des différents services et la maitrise des équipements par le personnel soignant.

Inauguré en juillet 2023, le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Chu de Cocody est un bâtiment moderne de type R+3 d'une capacité d'environ 150 lits. Il abrite plusieurs services stratégiques, notamment la gynécologie, la chirurgie, la pédiatrie, la néonatologie, le laboratoire et l'imagerie médicale.

Financé à hauteur d'environ 22 milliards de Fcfa par le Japon, à travers la Jica, sa réalisation s'inscrit dans le cadre du Programme de promotion de la couverture sanitaire universelle (Ppcsu) axé sur la femme, l'enfant et l'indigent et lancé en 2017. Deux ans après sa mise en service, ses performances confirment la pertinence de sa création.

Ando Naoki a souligné l'évolution positive de l'utilisation du matériel, en particulier dans le service de néonatologie. « Je suis satisfait, car le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique est bien entretenu et pleinement utilisé. C'est un indicateur essentiel de la pertinence et de la durabilité de notre coopération », a-t-il déclaré.

Selon lui, les obstacles liés aux pratiques et habitudes ont été progressivement levés. Cela, grâce à la formation, à l'accompagnement technique et à l'engagement du personnel médical. « Aujourd'hui, l'infrastructure est utilisée de manière régulière et efficace, avec une nette amélioration de la prise en charge des patients », a-t-il ajouté.

Ando Naoki, qui avait à ses côtés le représentant résident de la Jica pour la Côte d'Ivoire et le Togo, par ailleurs, directeur régional pour le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, Wakabayashi Mitoharu, a salué les efforts collectifs entrepris. Il a rendu hommage aux partenaires japonais, aux autorités ivoiriennes, aux responsables du Chu et au corps médical.

Le directeur général du Chu de Cocody, Koffi Kouamé Asséré, s'est réjoui des retours positifs observés depuis l'ouverture du pôle. Les indicateurs sanitaires affichent une amélioration notable, avec notamment la baisse significative de la mortalité, certains mois n'enregistrant aucun décès. « Le centre est propre, fonctionnel, et il est important de féliciter l'ensemble du personnel soignant.

Ce sont des hommes et des femmes engagés, qui travaillent souvent dans des conditions exigeantes, mais avec un professionnalisme remarquable », a-t-il souligné. Malgré ces avancées, il a noté plusieurs défis à relever pour renforcer davantage les performances du pôle. Il a plaidé pour la mise en place d'un véritable hôpital mère-enfant, intégralement équipé.

Parmi les priorités, figurent l'acquisition d'un scanner, la digitalisation complète du bâtiment et l'obtention d'équipements spécialisés tels que le célioscope et le matériel de coeliochirurgie.

« Si nous parvenons à combler ces manques, le personnel pourra intervenir plus rapidement et offrir des soins de meilleure qualité aux patients », a-t-il affirmé. Construit selon des normes antisismiques, le bâtiment présente certaines contraintes techniques, notamment en matière de connectivité, qui nécessitent des ajustements complémentaires. « Deux ans seulement après la construction de cet hôpital, nous pouvons déjà mesurer l'impact positif de cette collaboration.

Mais au-delà, c'est l'avenir que nous construisons ensemble », a-t-il conclu, réaffirmant l'engagement de la Jica à accompagner durablement le système de santé ivoirien.