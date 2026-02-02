Cote d'Ivoire: Bts 2026 - L'Opération d'enrôlement biométrique démarre le lundi 2 février

L'opération conjointe de contrôle d'effectifs des orientés 2025-Z026, d'enrôlement biométrique et de prise de dossiers des candidats au Brevet de technicien supérieur (Bts) 2026 se déroulera du lundi 2 au samedi 28 février 2026. Délai de rigueur.

L'information a été donnée par le directeur des examens et des concours, Djama Adam Mory Koné, via un communiqué en date du 29 janvier 2026. Cette opération aura lieu dans les établissements d'origines (pour les candidats officiels de 2e année et les orientés de 1re année Bts, licence1, licence2, licence3) et à l'école supérieure de commerce (Esc) Casting au Plateau (pour les candidats libres).

Les agents du ministère chargés de l'enrôlement et du contrôle seront dans les établissements à la date indiquée dans le chronogramme. « Aucune séance de rattrapage ne sera organisée après le passage de nos équipes », prévient le directeur.

Par ailleurs, les candidats officiels au Bts devront fournir une fiche d'inscription renseignée et imprimée (en ligne), un extrait d'acte de naissance, une copie lisible de la carte nationale d'identité (Cni) recto verso sur la même page ou une photocopie du récépissé de la Cni accompagnée du certificat nationalité délivré en ligne via la plateforme E-justice.CI ou une photocopie lisible de la carte consulaire.

Ils devront également fournir le certificat de scolarité attestant de la formation complète au Bts, une photocopie (légalisée pour les candidats officiels) du diplôme de base requis ou à défaut du relevé de notes obtenues à l'examens (Baccalauréat, Bt), la fiche d'autorisation d'inscription en année préparatoire pour les candidats n'ayant pas obtenu le baccalauréat ou le Bt, deux photos d'identité de même tirage et une photocopie lisible de la carte Cmu ou du récépissé de la demande de la carte.

Quant aux candidats, ils devront fournir l'original de chaque pièce plus une photocopie simple non légalisée.

Pour le contrôle des effectifs ; une fiche d'inscription ou l'identifiant permanent (IP) ou le matricule du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (la fiche d'orientation n'est pas obligatoire), une copie de l'extrait de l'acte de naissance, une photocopie lisible de la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité délivré en ligne via la plateforme E-justice.CI, une photocopie lisible du reçu d'inscription et une photocopie lisible de la carte Cmu ou du récépissé de la demande de la carte.