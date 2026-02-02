Cote d'Ivoire: New York - Les diplomates ivoiriens célèbrent la nouvelle année dans l'unité et la convivialité

Le personnel de la Représentation Permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, du Consulat Général de Côte d'Ivoire à New York et du Service de Promotion Économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique (SPECI) s'est réuni le vendredi 30 janvier 2026 pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An.

L'événement s'est tenu dans la salle polyvalente de la Représentation Permanente, en présence de Son Excellence M. Tiémoko Moriko, Représentant Permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, et de Son Excellence M. Inza Camara, Consul Général à New York et Délégué Général du SPECI.

Au cours de cette rencontre, les équipes administratives ont successivement présenté leurs voeux les plus chaleureux aux deux hautes autorités diplomatiques. Ce moment a également été l'occasion de revenir sur les nombreuses initiatives et activités menées en 2025, soulignant l'engagement constant du personnel et la coordination efficace sous l'impulsion de leurs hiérarchies respectives.

S'exprimant devant ses collaborateurs, S.E.M. Inza Camara a salué le travail accompli et remercié les équipes pour leur dévouement et leur engagement sans faille. Il a formulé le souhait que cette dynamique se poursuive et se renforce tout au long de l'année 2026. Dans le même esprit, l'Ambassadeur Tiémoko Moriko a rendu hommage à l'ensemble du personnel pour son sens élevé du devoir et son professionnalisme.

Il a rappelé le rôle essentiel de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et la nécessité de faire entendre sa voix de dialogue, de responsabilité et de solidarité au sein des Nations Unies, conformément à la vision du Président Alassane Ouattara.

Les deux diplomates ont exhorté le personnel de la Représentation Permanente, du Consulat Général et du SPECI à maintenir un haut niveau de mobilisation, de professionnalisme et d'esprit d'équipe afin de consolider le rayonnement et la crédibilité de la diplomatie ivoirienne dans le monde.

La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale autour d'un repas fraternel, ponctuée par une prestation de l'humoriste ivoirien Le Magnifique, en tournée aux États-Unis, offrant un moment de détente et de partage à tous les participants.

Cette célébration du Nouvel An a réaffirmé l'unité, la cohésion et l'engagement des diplomates ivoiriens à promouvoir l'image et les intérêts de la Côte d'Ivoire à l'international.