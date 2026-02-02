Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Adjé Silas Metch au coeur du Leboutou pour dire merci à ses populations

Au lendemain des élections législatives du 27 décembre 2025, le Ministre Adjé Silas METCH, député de Dabou, a entamé, le vendredi 30 janvier 2026, une vaste tournée de remerciements à l'endroit des populations du Leboutou. Cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche de reconnaissance et de proximité, vise à traduire sur le terrain la gratitude de l'élu envers ses mandants.

Porté par la confiance massive que lui ont accordée les électeurs, le député du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a tenu à aller personnellement à la rencontre des populations pour les remercier de leur mobilisation exemplaire et de leur soutien déterminant, qui lui ont permis de siéger à l'Assemblée nationale.

La première journée de cette tournée, le vendredi 30 janvier, a conduit le Ministre Adjé Silas METCH dans quatre villages du Leboutou, notamment Petit Badien, Cosrou, Vieux Badien et Toupah. Partout où il est passé, l'accueil a été chaleureux, marqué par des chants, des danses et des messages de reconnaissance. Pour plusieurs porte-parole des communautés visitées, cette démarche constitue une première : celle d'un député qui retourne vers les siens après une victoire électorale pour leur exprimer sa gratitude.

S'adressant aux populations, le Ministre a rappelé le sens de son engagement. « Les villageois m'ont confié la responsabilité de veiller à leur bien-être. C'est dans cet esprit que j'ai procédé à la réhabilitation du château d'eau de Petit Badien et répondu favorablement à plusieurs doléances exprimées par les villages, en fonction de leurs besoins spécifiques », a-t-il déclaré.

La tournée s'est poursuivie le samedi 31 janvier dans huit autres villages, avant de s'achever à Agneby. À chaque étape, le député a invité les populations à demeurer mobilisées, calmes et responsables, soulignant l'importance de la cohésion sociale, de la stabilité et du développement pour le département.

Cette tournée de remerciements illustre la volonté du Ministre Adjé Silas METCH de maintenir un contact permanent avec les populations et de renforcer l'ancrage politique du RHDP dans le Leboutou. « Merci à toute la population du Leboutou pour la confiance qu'elle m'a accordée. Je m'engage, avec honneur et détermination, à être à la hauteur de cette confiance et à œuvrer pour votre fierté et votre bien-être », a-t-il conclu.