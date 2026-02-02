Cote d'Ivoire: Sport mécanique SSV - La FISSV honore les champions de la piste et les bâtisseurs de l'ombre

Le bruit des moteurs s'est tu le temps d'une soirée, vendredi 30 janvier 2026, à la mairie de Treichville. À l'initiative de la Fédération Ivoirienne de Side By Side Véhicule (FISSV), pilotes, officiels, partenaires et bénévoles se sont réunis pour célébrer celles et ceux qui ont marqué la saison sportive 2025 d'une discipline en pleine ascension en Côte d'Ivoire.

Représentant le maire de Treichville, le conseiller chargé des Sports, Dieng Meïté, a souhaité la bienvenue à la grande famille du Side By Side Véhicule dans la commune n'zassa, se disant heureux d'accueillir une discipline dynamique et porteuse de valeurs positives.

Prenant la parole, la vice-présidente chargée des compétitions de la FISSV, Marthe Rabbiosi, a rappelé le sens profond de cette cérémonie. « Ce que nous célébrons ce soir dépasse les trophées. C'est une saison de défis relevés, de performances remarquables et d'une passion intacte », a-t-elle déclaré, saluant des pilotes capables, course après course, de repousser leurs limites.

Au-delà des champions, la fédération a tenu à mettre en lumière les artisans de l'ombre. Commissaires, chronométreurs, contrôleurs de course, bénévoles et équipes techniques ont été chaleureusement honorés. « Un champion ne gagne jamais seul », a insisté Marthe Rabbiosi, soulignant leur rôle essentiel dans la sécurité et la crédibilité des compétitions.

Le Directeur Technique National, Assaf Farid, a pour sa part mis en avant la croissance rapide du Side By Side Véhicule en Côte d'Ivoire. Une progression également saluée par Madame Gninkibo Lydie, Sous-directrice de la Vie fédérale, représentant le ministère des Sports, qui a réaffirmé l'appui de la tutelle.

Sur le plan sportif, la saison 2025 a sacré Sylvain Mathonnet, devant Kévin Hyjazi et David Assaf. Déjà tournée vers l'avenir, la FISSV annonce l'ouverture de la saison 2026 avec la deuxième édition du "Top Chrono SSV pour la cohésion sociale", prévue le 8 février à Andokoi, où performance et impact social continueront d'avancer côte à côte.