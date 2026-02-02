Sénégal: Livre - « A la recherche du code divin: une algèbre secrète du coran » : Mamadou Lamine Diallo décode la pensée islamique

Dans son nouvel ouvrage intitulé: «À la recherche du code divin: Une algèbre secrète du Coran», Mamadou Lamine Diallo cherche à décoder les messages scientifiques et spirituels inscrits dans le Coran. II invite les intellectuels musulmans à percer la pensée islamique.

Connu dans la scène politique et actuellement conseiller à la mairie de Dakar, Mamadou Lamine Diallo vient de publier son quatrième livre intitulé: «À la recherche du code divin: une algèbre secrète du Coran». À travers l'ouvrage, l'économiste et ingénieur de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris cherche à décoder les messages cachés et à mener des réflexions scientifiques en se basant sur le Coran. Tout part d'un projet de recherche et d'un questionnement. «Je me suis demandé est-ce qu'il n'est pas possible de trouver une méthode d'interrogation du Coran qui puisse nous permettre d'avancer dans la découverte des lois scientifiques, qui nous guidera et nous donnera des orientations?» confie-t-il.

Pour approfondir sa recherche, M. Diallo a effectué des voyages dans le temps et dans l'espace, au Sénégal et à l'étranger. Il a aussi rencontré des figures emblématiques de l'Islam, des universitaires, notamment Souleymane Bachir Diagne qui a préfacé l'ouvrage afin de mieux peaufiner son travail et fournir une production scientifique de haute facture. Dans son oeuvre, l'auteur a testé sa méthodologie sur plu-sieurs disciplines telles que la science, la philosophie, l'histoire, la physique. Une manière de voir leur connotation avec le Coran et comment celui-ci enseigne ces disciplines pour qu'elles puissent être utiles à l'humanité. Tout est dans le mille

Coran et qu'Allah nous invite à réfléchir, à raisonner, à observer ses merveilles, et, in fine, à découvrir les lois de l'univers et de la biologie», argue l'ex-député.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Issu d'une lignée d'érudits de l'Islam, Mamadou Lamine Diallo s'inscrit dans la tradition des scientifiques soufis, répondant à l'injonction d'Allah d'explorer les catégories de l'esprit et les champs du savoir.

Dans ce sillage, la publication invite à une lecture nouvelle du texte sacré, entre rigueur scientifique et quête spirituelle. Avec l'algèbre du Coran, l'auteur interroge le texte sacré pour ouvrir un vaste champ de savoirs, à la croisée de la science, de la spiritualité et de la réflexion intellectuelle.

En outre, Mamadou Lamine Diallo estime que l'algèbre du Coran devrait être enseignée comme on le fait avec la grammaire arabe, les « Hadiths etc. Dans ce cas, il s'est demandé avec quel type d'argile Allah a créé l'homme. Selon son hypothèse, il s'agit des silicates, une argile très présente dans la croûte terrestre. Et par ricochet, M. Diallo considère que si on veut chercher des terriens, il va falloir les chercher dans d'autres planètes où il y a des silicates et de l'eau. «Mon hypothèse est qu'il peut bien exister des extraterrestres ailleurs. Je sais que certains pourront trouver la démarche audacieuse. Je pense qu'on devrait être audacieux à l'image de Galilée, même si en Islam, il n'y a pas de Galilée. Mais les portes ne sont pas fermées, dit-il. Pour Mamadou Lamine Diallo, la pensée islamique doit progresser.

Il pose les jalons d'un nouveau tournant qui appelle les intellectuels surtout les musulmans å se densifier dans le Coran afin de développer de nouvelles recherches scientifiques qui pourront conditionner l'avenir du monde dans tous les domaines par le biais du Coran. Il attend de ses lecteurs, une meilleure appropriation de son ouvrage tout en coupant le cordon ombilical qui les lie avec certains préjugés en étant à la pointe de la science afin de faire la différence face aux autres. «Il y a un manque de connaissance de l'Islam. Si les musulmans font l'effort d'expliciter l'Islam et montrent au monde entier que le Coran nous aide à découvrir les lois de la nature, de la biologie et de la médecine. Je crois que la vision de ceux-là va changer», déclare-t-il.