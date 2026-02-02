Congo-Kinshasa: Congo Airways réceptionne un nouvel Airbus A320

La flotte de la compagnie aérienne nationale Congo Airways SA s'élargit avec l'acquisition d'un nouvel aéronef de type Airbus A320.

Le gouvernement congolais l'a réceptionné au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 31 janvier dernier à Kinshasa. L'acquisition de ce nouvel appareil vient renforcer la flotte de Congo Airways SA et marque une étape majeure dans le processus de relance de la compagnie aérienne nationale.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de cabinet adjoint du vice-Premier ministre des Transports et Voies de communication, Paul Djunga, a rappelé :

« Cette relance est le fruit d'un processus exigeant et laborieux, initié à la suite des hautes orientations arrêtées lors de la sixième réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, puis confirmées au Conseil restreint du 7 août 2024 ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, ce nouvel aéronef de type A320 traduit la volonté ferme du gouvernement Suminwa de poursuivre la revitalisation de la compagnie.

Paul Djunga a également exhorté les agents et cadres de Congo Airways SA à privilégier une gestion rigoureuse et responsable, dans un climat professionnel empreint de sérénité et de confiance mutuelle, afin de garantir la poursuite effective du plan de relance mis en place par le gouvernement de la République. En décembre dernier, Congo Airways avait déjà acquis un avion Embraer E-190 d'une capacité de 90 passagers.