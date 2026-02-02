Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Le MCDDI entérine la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), dans une déclaration rendue publique le 31 janvier à Brazzaville, à l'issue de la réunion de son bureau exécutif national, a porté son choix sur la candidature de Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle du 15 mars prochain.

Parti de la Majorité présidentielle, le MCDDI, à travers son choix, a ainsi réaffirmé ses engagements pris aux côtés des autres formations politiques de cette plateforme. « Le président du MCDDI, le frère Euloge Landry Kolelas n'étant pas candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, conformément aux statuts du MCDDI, article 104 ; vu les différentes déclarations des départements sur l'appel à candidature du président Denis Sassou N'Guesso ; en conséquence, le bureau exécutif national a entériné le choix de la base et a désigné ipso facto le président Denis Sassou N'Guesso candidat officiel du MCDDI à l'élection présidentielle de mars 2026, et en a pris acte », a annoncé le secrétaire national au développement intégral, Désiré Sosthène Matoko, dans la déclaration.

Aux fins d'une mobilisation générale pour le soutien du candidat du parti, le Bureau exécutif national du MCDDI a décidé de convoquer une session extraordinaire du Comité national.