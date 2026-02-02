Congo-Brazzaville: Disparition - Martine Ikaka s'en est allée

Membre du comité d'honneur du Parti congolais du travail (PCT) issu du 6e congrès ordinaire, Martine Ikaka Mpela, décédée le 12 janvier à Brazzaville à l'âge de 83 ans, a été portée en terre le 30 janvier au cimetière du centre-ville. Fidèle à sa tradition, le PCT lui a rendu un dernier hommage à son siège fédéral, en présence de son secrétaire général, Pierre Moussa.

Née le 8 mars 1943 à Brazzaville, Martine Ikaka Mpela a fréquenté, de 1951 à 1960, l'Ecole ménagère des filles de Poto-Poto, l'Ecole des filles de Libreville au Gabon avant de revenir à l'Ecole des filles de Poto-Poto où elle a obtenu son Certificat d'études primaires élémentaires. En 1960, elle est admise au concours d'entrée au Collège normal des jeunes filles de Mouyondzi, où elle a été formée au noble métier d'enseignant.

Membre du bureau politique du PCT, Antoinette Kebi, dans son oraison funèbre, a rappelé que Martine Ikaka Mpela était l'une des figures emblématiques du mouvement féministe congolais. « L'histoire retiendra des témoignages que l'illustre disparue a été une enseignante formée à la bonne école et une femme politique courageuse et très engagée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enseignante, Marine Ikaka Mpela avait développé en elle des valeurs positives et constructives de discipline, du sens du devoir, de responsabilité et d'amour du travail bien fait. Cela lui a permis d'avancer avec courage dans sa carrière et dans son engagement politique », a-t-elle souligné.

Activiste de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, elle avait été élue au Comité central de cette organisation juvénile en 1977 et nommée secrétaire permanente au bureau régional de la Likouala.

Admise au PCT, Martine Ikaka Mpela a également milité à l'Union révolutionnaire des femmes du Congo (URFC) en qualité de membre du Conseil central. En effet, elle est entrée au bureau permanent de l'URFC en 1979 en qualité de secrétaire chargée de la culture, des arts, des sports et loisirs, fonction qu'elle exerce jusqu'en 1982. En 1986, elle est élue secrétaire chargée des femmes paysannes.

« Au-delà de toute considération et au regard des fonctions politiques qu'elle a occupées, Martine Ikaka Mpela figure au nombre des grandes militantes qui ont eu pour cheval de bataille l'émancipation des femmes du Congo. Avec elle, plusieurs autres femmes congolaises ont engagé la lutte pour donner au mouvement féministe congolais ses lettres de noblesse », a rappelé Antoinette Kebi.

Ancienne secrétaire aux affaires économiques et sociales de la mairie de Moungali et conseillère municipale de la ville de Brazzaville (1988), Martine Ikaka Mpela est élue membre du Conseil central, vice-présidente de la commission de contrôle et d'évaluation de l'Organisation des femmes du Congo à l'issue du congrès constitutif de 2013. Faisant partie de l'élite politique féminine, elle entre au bureau politique du PCT à l'issue du 5e congrès ordinaire.

Mère de sept enfants, l'illustre disparue avait été élevée au grade d'Officier dans l'ordre du mérite congolais, à titre normal, en 1984. « La vie de cette icône féministe congolaise, de l'enseignante et de la femme politique est bien accomplie.

Sa disparition est une perte inestimable pour sa famille biologique éplorée, pour le PCT qui voit s'en aller une camarade très engagée qui aura marqué son temps dans la défense des idéaux du parti et pour le Congo qu'elle a servi avec abnégation et loyauté », a conclu Antoinette Kebi.