Congo-Brazzaville: Formation - Des sessions de coaching sur l'éducation financière

La plateforme Les jeunes cadres et la Fondation Lezie Biziki ont organisé, du 30 au 31 janvier au Foyer de la femme, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, la deuxième cohorte de formation sur l'éducation financière et le training en branding personal au profit des femmes et jeunes filles mères.

L'initiative a eu un écho positif auprès des femmes de Madibou. Près d'une cinquantaine d'entre elles ont bénéficié gratuitement des connaissances dans des filières liées aux métiers du numérique.

Organisé sur le thème « Initiation à l'éducation financière et traiding en branding personal », cet atelier a rassemblé des jeunes filles mères, pour la plupart sans emploi et en situation de précarité. Durant deux jours, elles ont été formées par des experts sur l'E-commerce, le marketing de soi, l'éducation financière et la santé mentale.

Le président de l'association Les Jeunes cadres, Florian Koulimaya, a salué l'engagement et le dynamisme de ces jeunes femmes qui se sont mobilisées pour cette formation afin de garantir leur avenir et devenir des actrices de développement économique dans leurs communautés respectives au profit de la société.

« Lorsqu'une femme manque de repère, de résilience et d'opportunité, c'est l'ensemble de la cellule familiale voire communautaire qui subit les conséquences. Beaucoup d'entre vous sont appelées à évoluer dans le secteur informel mais pour cela, il est indispensable de bénéficier des outils qui vous permettront de gagner en autonomie afin d'impacter positivement notre pays », a declaré Florian Koulimaya.

Selon Lezie Biziki, présidente de la fondation éponyme, cet atelier a été une opportunité essentielle pour les bénéficiaires puisqu'il s'est inscrit dans les priorités nationales en matière d'inclusion sociale, d'entrepreneuriat féminin et de promotion des dividendes démographiques.

L'une des bénéficiaires a loué l'initiative et a souhaité qu'elle se pérennise. « Je suis très heureuse d'avoir participé à cette formation. Auparavant, nous utilisions nos smartphones et réseaux sociaux pour des futilités alors que ce sont de véritables niches financières. A partir de maintenant, j'ai un autre regard sur moi car j'avais du mal à valoriser mes connaissances et mon identité professionnelle », a-t-elle indiqué.

Notons que cette initiative vise à compléter les formations professionnelles en coupe-couture, en coiffure et hôtellerie offertes à ces dernières par la fondation Lezie Biziki.