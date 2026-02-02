Congo-Kinshasa: La société civile de Luena alerte sur la dégradation de la voirie urbaine à Bukama

La société civile de Luena alerte sur la destruction progressive de la voirie urbaine de cette cité du territoire de Bukama (Haut-Lomami), causée par la circulation de nombreux camions poids lourds.

Ces véhicules, qui cherchent à éviter la Route nationale n°1 -très délabrée- traversent désormais les avenues de la cité de Luena, aggravant leur détérioration.

Dans une déclaration faite samedi 31 janvier, le coordonnateur de la société civile de Luena a appelé les autorités à réhabiliter la Route nationale n°1 à hauteur de cette cité.

Selon la société civile locale, un ruisseau d'environ 10 mètres de largeur coupe la Route nationale à cet endroit, rendant la traversée extrêmement difficile pour les véhicules.

« Il est quasi impossible pour les véhicules de franchir la route à ce niveau. C'est ainsi qu'ils empruntent les avenues de la cité de Luena pour éviter cet obstacle, ce que nous déplorons », a expliqué le coordonnateur de la société civile de Luena, Daric Mwema Kalonda.

Par ailleurs, grâce au système de salongo organisé dans la commune, l'avenue du Fleuve Congo est régulièrement assainie par la population.

La société civile relève également que, bien qu'un poste de péage soit érigé sur la Route nationale n°1, elle ne comprend pas pourquoi les autorités ne parviennent pas à réhabiliter la portion délabrée de cet axe routier.