Congo-Kinshasa: La RDC se dote d'un plan directeur d'éradication des maladies tropicales négligées

La République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan directeur visant l'éradication des maladies tropicales négligées (MTN) d'ici 2030.

Ce document, présenté au gouvernement le 29 janvier dernier à l'occasion de la 5e Journée internationale consacrée à ces maladies, définit les actions prioritaires pour protéger la santé et la dignité des communautés.

Il marque un tournant majeur dans la lutte contre les 15 maladies tropicales négligées recensées en RDC, parmi lesquelles :

Ulcère de Buruli

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maladie de Chagas

Dengue et chikungunya

Dracunculose

Échinococcose

Trématodoses d'origine alimentaire

Trypanosomiase humaine africaine

Leishmaniose

Lèpre

Filariose lymphatique

Mycétome

Chromoblastomycose

Mycoses profondes

Noma

Onchocercose

Rage

Ce plan directeur trace la voie vers leur élimination à l'horizon 2030, en insistant sur la mobilisation des ressources et sur une collaboration multisectorielle renforcée.

Alphonsine Betau, directrice générale de la surveillance épidémiologique, salue l'adoption de ce document, qu'elle considère comme une avancée déterminante pour la prise en charge de maladies longtemps négligées. Elle appelle à un engagement collectif pour assurer la réussite du plan.

Pour atteindre l'objectif fixé, plus de 100 millions de dollars devront être mobilisés.

Dr Jean Bertin Epumba, secrétaire général au ministère de la Santé publique, a rassuré quant à la volonté du gouvernement de fédérer les partenaires financiers autour de cette cause.

Plaidoyer au Maniema

Au Maniema, le coordonnateur provincial du Programme de lutte contre les maladies tropicales négligées (PLMTN) appelle à un soutien accru dans cette lutte.

Le Dr Louis Kitete a exhorté l'ensemble de la communauté à prendre correctement les médicaments distribués gratuitement afin d'éliminer les MTN dans la province.

« Nous plaidons pour que le gouvernement provincial prenne conscience de l'existence des maladies tropicales négligées dans le Maniema, et pour que celles-ci soient inscrites comme une priorité dans les actions de lutte et d'élimination », a indiqué le Dr Louis Kitete.

Il a également encouragé la population à adhérer pleinement aux campagnes de prévention et de traitement.