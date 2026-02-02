Congo-Kinshasa: Neuf ans après sa mort, Étienne Tshisekedi laisse l'image d'un homme constant dans ses prises de position

Neuf ans après sa mort, Étienne Tshisekedi continue de laisser aux Congolais l'image d'un homme constant dans ses prises de position.

Selon plusieurs analystes, le père biologique du président Félix Tshisekedi a su résister aux régimes de Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila et de Joseph Kabila.

L'opposant historique et ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi avait été décoré et élevé au rang de héros national en juin 2019 au stade des Martyrs, à Kinshasa, lors de ses funérailles officielles.

C'est au cours du même mois que l'inhumation du Premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi wa Mulumba est intervenue au mausolée construit en son honneur dans la commune de la Nsele, à Kinshasa.

Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'épouse de l'illustre disparu, Marthe Kasalu, ainsi que de nombreux officiels congolais et étrangers avaient pris part à cette oraison funèbre.