Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 02 février 2026

CAN féminine 2026 - Le Maroc renonce à l'organisation à 44 jours du coup d'envoi !

La CAN féminine 2026 est prévue du 7 mars au 3 avril 2026. La compétition, qui devait se dérouler au Maroc, va changer de pays organisateur. Le Royaume chérifien a décidé de se retirer !

Coup de tonnerre pour le football africain. Alors que la CAN féminine 2026 doit être lancée dans 44 jours, le Maroc a décidé de ne plus organiser le tournoi. Peace Mabe, ministre déléguée des Sports, des Arts et de la Culture d'Afrique du Sud, a annoncé ce dimanche 1er février 2026 que son pays va hériter de l'organisation du tournoi. Ni la Confédération africaine de football (CAF) ni la Fédération royale marocaine de football (FRMF) n'avaient évoqué un possible retrait du Maroc. (Source Le Soleil)



Dialogue national en RDC : Le président Tshisekedi pose des conditions

Le président congolais Félix Tshisekedi a loué l’initiative du dialogue national. Il s’est exprimé lors d’une cérémonie d’échange de voeux au corps diplomatique en poste à Kinshasa, ce samedi 31 janvier.

Si le chef d’état a souligné l’importance d’organiser un échange apaisé et inclusif entre les citoyens congolais, Mr Tshisekedi a posé plusieurs conditions à son déroulement. Pour lui, le processus doit se tenir sur le sol national et être organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution.

Le président a précisé que cette rencontre ne saurait être invoquée pour relativiser une agression ni pour diluer les responsabilités établies en appelant la communauté internationale à agir concrètement pour protéger la souveraineté du pays et soutenir les efforts de paix. (Source Africanews)

Fela Kuti: Premier artiste africain à recevoir un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière

Avant la cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu, ce dimanche soir, à Los Angeles, on parle déjà de ce Grammy remis, dans la nuit de samedi à dimanche, à une légende africaine de la musique. Le roi de l'afrobeat, Fela Kuti - couronné, une nouvelle fois, à titre posthume, pour l'ensemble de son œuvre – est le premier artiste africain qui obtient une telle distinction. (Source RFI)

Madagascar : Plus de 7 200 sinistrés après le cyclone FYTIA

Le cyclone tropical FYTIA a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs régions du nord de Madagascar, affectant plus de 7 200 personnes, selon un bilan provisoire communiqué dimanche par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Le phénomène a touché 15 districts répartis dans les régions de Melaky, Boeny, Sofia et Analamanga. Le bilan fait état de 7 202 personnes sinistrées, dont 4 041 déplacées, ainsi que de 2 224 ménages affectés. Les dégâts recensés sont essentiellement matériels, avec de nombreuses habitations endommagées et des infrastructures affectées par les vents violents et les fortes précipitations. (Source Apanews)

Algérie : Lancement réussi du satellite Alsat-3B

Le système national algérien de surveillance terrestre à haute résolution Alsat-3 est désormais achevé. Après le lancement réussi d’Alsat-3A le 15 janvier depuis la base chinoise de Jiuquan, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé le lancement du satellite Alsat-3B le 31 janvier 2026.

L’opération s’est déroulée depuis la station terrestre de télédétection et le satellite a été placé en orbite à 05h01 (heure locale). Cette mise en orbite marque une avancée stratégique majeure pour les capacités spatiales de l’Algérie. (Source Africa 24)

Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville : Une visite à fort enjeu

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Brazzaville ce lundi 2 février 2026 pour une visite officielle de haut niveau avec son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso, une démarche qui illustre une dynamique renouvelée dans les relations bilatérales entre les deux pays africains.

Cette visite, inscrite dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, répond à la fois à des attentes politiques et économiques profondes. Dakar et Brazzaville entendent consolider une relation qu’ils qualifient de « communauté de destin », enracinée dans des liens historiques et culturels, mais aussi dans des intérêts géopolitiques communs. (Source Afrik.com)

Coup d’Etat en Guinée-Bissau : Plusieurs opposants, dont Fernando Dias, ont été libérés

Le pays lusophone est dirigé depuis le 26 novembre par des militaires, qui ont renversé le président sortant, Umaro Sissoco Embalo, et suspendu le processus électoral.

L’opposant bissau-guinéen Fernando Dias, réfugié dans l’ambassade du Nigeria depuis le coup d’Etat de la fin de novembre dans son pays, a recouvré la liberté dans la nuit de vendredi à samedi 31 janvier, tandis que l’opposant Domingos Simoes Pereira, également libéré, a ensuite été placé en résidence surveillée, a appris l’Agence France-Presse (AFP) auprès des autorités. (Source Le Monde Afrique)

L'Angola impulse des réformes à l'Union africaine durant sa présidence

Le principal héritage du chef d'État angolais João Lourenço durant sa présidence de l'Union africaine (UA) réside dans le renforcement de l'image d'un pays internationalement plus influent et reconnu comme acteur central dans la résolution des conflits et la promotion de la paix sur le continent africain.

Ce constat a été établi ce dimanche par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, lors d'un entretien avec ANGOP, à la veille de la fin de la présidence pro tempore du chef d'État angolais à la tête de l'organisation continentale. (Source Angop)

George Weah dénonce le lien entre mandats illimités et coups d'Etat en Afrique

L'ancienne star du football, désormais chef d'État, a lancé un avertissement qui résonne comme un coup de semonce. Devant ses pairs de la CEDEAO, George Weah a établi un lien direct et courageux entre la manipulation des Constitutions et la recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest.

Pour le président libérien, dont le pays a été ravagé par la guerre civile, l'alternance démocratique n'est pas une option mais une condition de survie. (Source Camer.be)

Mali et Guinée : Accord pour développer une voie alternative de transit des marchandises

Lors du dernier Conseil des ministres, mercredi 28 janvier, le Mali a annoncé une série de mesures destinées à sécuriser un nouvel axe de transit de ses marchandises par la Guinée, avec pour objectif de réduire sa dépendance aux corridors traditionnels que sont Dakar et Abidjan. (Source Beninwebtv)



