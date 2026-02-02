Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet - Des avancées significatives ont été réalisées en matière de coopération internationale

1 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a affirmé que le gouvernement de l'espoir avait réalisé des avancées significatives en matière de coopération internationale.

Lors d'une conférence de presse tenue à Khartoum, elle a souligné la participation du Premier ministre à la conférence des Nations Unies et son discours devant celle-ci, ainsi que son intervention devant le Conseil de sécurité, au cours de laquelle il a présenté l'initiative du gouvernement pour instaurer la paix au Soudan.

Elle a ajouté que l'initiative a reçu un accueil favorable aux niveaux international, régional et local, et que son importance réside dans son caractère exclusivement soudanais. Elle comprend un cessez-le-feu, le regroupement des miliciens dans des camps, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, l'aide humanitaire et le désarmement des milices.

Mme Lamia a confirmé que le Dr Kamil Idris a commencé à mettre en place des mécanismes pour la mise en oeuvre de l'initiative au niveau national en la présentant aux forces politiques, aux administrations locales, aux organisations de la société civile, aux universités et au secteur privé, dans le but d'instaurer un dialogue entre Soudanais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de l'Espoir en faveur de la paix et l'ouverture de tous les couloirs humanitaires demandés par les organisations humanitaires pour acheminer l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.