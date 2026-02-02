Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet - Des avancées significatives ont été réalisées en matière de coopération internationale

La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a affirmé que le gouvernement de l'espoir avait réalisé des avancées significatives en matière de coopération internationale.

Lors d'une conférence de presse tenue à Khartoum, elle a souligné la participation du Premier ministre à la conférence des Nations Unies et son discours devant celle-ci, ainsi que son intervention devant le Conseil de sécurité, au cours de laquelle il a présenté l'initiative du gouvernement pour instaurer la paix au Soudan.

Elle a ajouté que l'initiative a reçu un accueil favorable aux niveaux international, régional et local, et que son importance réside dans son caractère exclusivement soudanais. Elle comprend un cessez-le-feu, le regroupement des miliciens dans des camps, le retour des personnes déplacées et des réfugiés, l'aide humanitaire et le désarmement des milices.

Mme Lamia a confirmé que le Dr Kamil Idris a commencé à mettre en place des mécanismes pour la mise en oeuvre de l'initiative au niveau national en la présentant aux forces politiques, aux administrations locales, aux organisations de la société civile, aux universités et au secteur privé, dans le but d'instaurer un dialogue entre Soudanais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de l'Espoir en faveur de la paix et l'ouverture de tous les couloirs humanitaires demandés par les organisations humanitaires pour acheminer l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin.