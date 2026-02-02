Sénégal: 20 ans de PosteFinances - Une randonnée pédestre pour célébrer la résilience et la proximité

À l'occasion du 20e anniversaire de PosteFinances, l'Amicale des femmes de l'institution a organisé dimanche 1er février une randonnée pédestre placée sous le thème évocateur : « 20 ans de marche aux côtés des populations, PosteFinances résilience ». Une activité symbolique qui a réuni employés, responsables et populations, dans un esprit de solidarité, de proximité et d'engagement citoyen.

Cette randonnée s'inscrit dans la volonté des femmes de PosteFinances de magnifier deux décennies de service public au profit des Sénégalais, malgré les difficultés traversées. Pour elles, marcher aux côtés des populations, c'est rappeler la vocation première de PosteFinances : être une institution de proximité, inclusive et solidaire.

Présent en tant que parrain de l'événement, le Directeur général de PosteFinances, Amadou Diouldé Ba, a souligné la portée symbolique de ce vingtième anniversaire. « Vingt ans, c'est l'âge de l'entrée dans la phase adulte. Nous avons traversé notre crise d'adolescence avec dignité et résilience. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase charnière où il nous faut prouver que PosteFinances peut jouer un rôle majeur dans l'inclusion financière et dans l'agenda national de transformation », a-t-il déclaré. Le DG a également salué l'engagement des employés et des femmes, qu'il considère comme des piliers de cette résilience collective.

De son côté, Mme Anne Marie Ndiaye, présidente de l'Amicale des femmes de PosteFinances, est revenue sur la genèse de l'initiative. « Nous avons voulu accompagner les 20 ans de PosteFinances en les célébrant avec les populations sénégalaises. PosteFinances, créée en 2006, est une filiale de La Poste avec une forte mission de service public, que nous avons érigée en sacerdoce », a-t-elle expliqué. Elle a mis en exergue le rôle stratégique des femmes dans la gouvernance et la relance de l'institution, notamment en matière de communication, de marketing et de prise de décision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette célébration a également été l'occasion de projeter l'avenir. Digitalisation des services, lancement imminent de l'application mobile PosteFinances, développement du wallet Poste-Pay, amélioration du service clientèle et modernisation des offres figurent parmi les chantiers majeurs évoqués. Autant d'initiatives qui traduisent l'ambition de PosteFinances de devenir, à l'horizon 2029, une véritable banque postale moderne et performante.