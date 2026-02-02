Sénégal: Chelsea - Vers un retour de Mamadou Sarr à Londres

Chelsea voudrait mettre fin au prêt de Mamadou Sarr au Racing Club Strasbourg. Selon la presse locale, le joueur devrait retourner à Londres ce lundi.

Mamadou Sarr devrait disputer, dimanche, son dernier match de Ligue 1. Le RC Strasbourg affronte le Paris Saint-Germain. Le défenseur sénégalais, champion d'Afrique, devrait déjà faire ses valises. Selon nos sources, l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a demandé au club de faire revenir son défenseur. A quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, Strasbourg se retrouve diminué pour la suite de la saison.