Sénégal: Chelsea - Vers un retour de Mamadou Sarr à Londres

1 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Chelsea voudrait mettre fin au prêt de Mamadou Sarr au Racing Club Strasbourg. Selon la presse locale, le joueur devrait retourner à Londres ce lundi.

Mamadou Sarr devrait disputer, dimanche, son dernier match de Ligue 1. Le RC Strasbourg affronte le Paris Saint-Germain. Le défenseur sénégalais, champion d'Afrique, devrait déjà faire ses valises. Selon nos sources, l'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a demandé au club de faire revenir son défenseur. A quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, Strasbourg se retrouve diminué pour la suite de la saison.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.