Soudan: Kabbashi - Les forces armées déterminées à mettre fin à la rébellion

Le lieutenant-général Shams Al-Din Kabbashi, membre du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef adjoint, a affirmé la détermination des forces armées et de leurs forces de soutien à mettre fin à la rébellion et à l'éradiquer complètement, soulignant que les opérations militaires progressent régulièrement vers la Victoire.

Cette déclaration a été faite lors de sa visite dans la région du sud de Khartoum, notamment dans les quartiers de Mandela, Angola et Ghubush, dans la zone du Grand Nasr accompagné du Wali de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, du directeur exécutif de la localité de Jabal Awliya et du directeur de la police d'État

Le membre du Conseil de souveraineté a insisté sur l'engagement du gouvernement à poursuivre les projets de développement, à fournir des services essentiels aux citoyens et à oeuvrer pour la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures et la reconstruction des zones détruites par la guerre.

Le lieutenant-général Kabbashi a salué la résilience du peuple soudanais et sa capacité à endurer les souffrances endurées ces derniers temps, déclarant : « Grâce à Dieu, nous avançons et nous ne nous arrêterons pas avant la victoire finale».

Il a souligné que le statu quo et les répercussions de la crise à Khartoum ont rendu nécessaire la démolition des habitations informelles expliquant que ces bidonvilles étaient devenus un problème de sécurité et un enjeu social en raison des difficultés économiques accumulées affirmant que la zone serait aménagée tout en garantissant l'accès aux services essentiels pour les habitants.

Il a indiqué que le gouvernement s'efforce de trouver des solutions urgentes pour toutes les zones touchées, en coordination avec le gouvernement de l'État de Khartoum, notamment pour les zones du sud de la ville impactées par les expulsions

Le lieutenant-général Kabbashi a insisté sur l'engagement du gouvernement à aménager le terrain dans les prochains jours et à régler les problèmes d'état civil afin de faciliter la délivrance des documents officiels aux citoyens appelant à une mobilisation générale des autorités et du public pour finaliser ces dossiers et soulager les souffrances des personnes touchées.

Il a souligné que l'objectif principal de la visite était d'évaluer directement les problèmes de la région et les besoins de ses habitants.

De son côté, le Wali de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a affirmé que cette visite témoigne de l'engagement de l'État à développer les infrastructures et à améliorer les conditions de vie dans les quartiers les plus défavorisés en saluant le patriotisme dont ont fait preuve les habitants du secteur d'Al-Nasr et leur soutien indéfectible aux institutions de l'État.