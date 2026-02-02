Togo: Malgré les campagnes, les accidents continuent d'endeuiller le Togo

Entre 2022 et 2024, le Togo a enregistré 20 942 accidents de la route. Bilan tragique avec 1.826 morts.

Les organisations de la société civile, très actives dans la sensibilisation, reconnaissent leur inquiétude face à l'inefficacité des actions menées jusque-là.

Dans ce contexte, certaines associations poursuivent leur action. L'Association Routes Sûres (AROS) annonce de nouvelles caravanes d'information à travers le pays. Elles rappelleront les règles essentielles : port du casque, respect des feux tricolores, limitation de la vitesse, interdiction du téléphone au volant et contrôle technique des engins.

Mais pour de nombreux observateurs, la sensibilisation seule ne suffit plus. Sans sanctions effectives, contrôles renforcés et amélioration réelle des infrastructures routières, ces campagnes risquent de rester des messages sans effet concret sur la baisse du nombre d'accidents.

La persistance des chiffres montre aujourd'hui l'urgence de passer de la sensibilisation à des mesures plus contraignantes et durables.