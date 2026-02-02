Sénégal: Concert des légendes du hip-hop - Le rap sénégalais célèbre ses pionniers

Dakar — La deuxième édition du Concert des légendes du hip-hop s'est tenue, samedi soir, dans une salle comble du Théâtre national Daniel-Sorano de Dakar, où les danseurs et les mélomanes, les fans du rap sénégalais surtout, sont venus célébrer les pionniers des années 1980 à 2000.

Le spectacle a été lancé par Sister Fa, une figure emblématique du rap féminin, qui a donné le ton d'une belle ambiance. Du début à la fin de la soirée.

Plusieurs figures majeures du hip-hop national ont revisité leurs plus grands classiques. Ont pris part à cette fête du rap Gunman Xuman, Simon, Gaston, Matador, Da Brains, Prési, Viviane Chidid et Bamba J Fall, qui a annoncé la sortie prochaine d'un nouvel album. Ils ont ramené leurs fans aux premières années du rap sénégalais.

La nouvelle génération de rappeurs aussi a honoré l'événement, avec les prestations en featuring de Dip Doundou Guiss, Akbess et Eljaz. Comme s'ils tenaient à prouver qu'ils ont bien pris le relais...

La prestation du PBS a été l'apothéose de la soirée. Le groupe a été ovationné.

De vibrants hommages ont été rendus à Daniel Gomes, Bouba Ndour et Malick Kébé, pour leur importante contribution à la promotion de la musique urbaine au Sénégal.

L'un des temps forts de la soirée a été la remise, par Youssou Ndour, d'un trophée à Bakhaw, un membre du groupe Da Brains et lauréat du prix du Meilleur parolier aux Afrima Awards (Nigeria).

Selon le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, le Concert des légendes du hip-hop "traduit la vitalité de la culture urbaine au Sénégal et l'engagement constant des artistes pour le rayonnement du pays".