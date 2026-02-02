Sénégal: À Léona Niassène, Yankhoba Diémé recueille les prières des guides religieux pour la nation

Kaolack — La 114e édition de la "ziara" (pèlerinage) annuelle de Léona Niassène (centre) s'est déroulée samedi dans ce quartier de la ville de Kaolack (centre), où le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a demandé aux autorités religieuses locales de prier pour la nation et la réussite des autorités gouvernementales.

"La 'ziara' annuelle de Léona Niassène est un moment de prières, de dévotion et de recueillement. C'est pourquoi nous sollicitons des prières pour le président de la République et son gouvernement dirigé par le Premier ministre [...] afin qu'ils réussissent leur mission à la tête du pays, à la grande satisfaction des Sénégalais", a dit M. Diémé.

"Nous sommes convaincus que la réussite de cette mission passe nécessairement par des prières", a-t-il ajouté lors de cet évènement dédié à El Hadji Mouhamed Niass, dit Mame Khalifa, un fils d'El Hadji Ibrahima Niass (1900-1975).

Le président de la République accorde beaucoup d'importance aux cultes, a rappelé Yankhoba Diémé, ajoutant que c'est la raison pour laquelle il a nommé un délégué général chargé des Affaires religieuses.

Accompagné de plusieurs personnalités, dont le gouverner de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, M. Diémé a été reçu par le khalife de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass.

Le porte-parole de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Babacar Niass, s'est réjoui de l'implication des autorités administratives locales dans l'organisation de la "ziara". Il a salué les mesures qu'elles ont prises pour son bon déroulement.

"Tous les engagements pris par l'État et les services concernés, pour la réussite de la 'ziara', ont été respectés", a-t-il dit.

Le khalife de Léona Niassène a recommandé aux représentants de l'État de continuer à préserver la paix et l'unité de la nation.