Afrique: CAF/C2 - Maniema Union s'impose devant WAC (2-1) à Lubumbashi

L'AS Maniema Union de Kindu a battu le Wydad Athletic Club de Casablanca sur le score de deux buts à un, dimanche 1eᣴ février, au stade TP Mazembe de Lubumbashi.

Cette rencontre comptait pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football 2025-2026.

Les Unionistes ont ouvert le score à la 33e minute grâce à l'attaquant congolais Benny Namboka, qui a fusillé le portier adverse après une passe décisive de Lucien Chadoma. L'ancien joueur de Céleste FC de Mbandaka ouvre ainsi son compteur avec sa nouvelle équipe.

A la pause, le score était d'un but à zéro en faveur de Maniema Union.

En seconde période, les hommes du coach Papy Kimoto intensifient leur pression et inscrivent le deuxième but par Clément Pitroipa. Son tir cadré a heurté le montant droit avant de rebondir sur le dos du gardien El Mehdi Benabid pour finir au fond des filets.

Peu après, Maniema Union connaît un moment de déconcentration et concède un penalty à la 66e minute, transformé par Hamza Hanouri du WAC.

Le score de 2-1 restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

L'AS Maniema Union réalise ainsi un grand pas vers une qualification en quarts de finale, mais doit attendre le résultat du match opposant Azam FC de Tanzanie à Nairobi United du Kenya, au New Amaan Complex.

Les Unionistes totalisent désormais 9 points, à égalité avec le WAC, qui conserve la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts.

Classement du Groupe B

Wydad Athletic Club: 9 pts, +4

AS Maniema Union : 9 pts, +3

Azam FC : 3 pts, -2

Nairobi United FC : 0 pt, -5