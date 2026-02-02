Ile Maurice: Deux arrestations après une perquisition à Rose-Hill

Des officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont mené une opération tôt dans la matinée du vendredi 30 janvier 2026. Vers 6 h 15, les policiers ont procédé à une perquisition au domicile de Mamodally Junggee, 53 ans, travailleur indépendant, et de Sheik Khaled Junggee, alias Jamel, âgé de 27 ans. Les deux hommes résident à Camp Levieux, à Rose-Hill.

Au cours de cette opération, une somme de Rs 608 600 a été saisie, ainsi que plusieurs véhicules soupçonnés d'avoir été acquis par le biais d'activités criminelles. Ils'agit de deux voitures de marque BMW, d'une Nissan March, d'une Suzuki Alto, d'une Mercedes, d'un Range Rover, ainsi que d'un scooter.

À l'issue de la perquisition, les deux suspects ont été arrêtés pour possession de biens présumés être produit d'activités illégales. Mamodally Junggee a été admis au Victoria Hospital après s'être senti mal, tandis que Sheik Khaled Junggee a été incarcéré au Moka Detention Centre, sur ordre de l'ASP Ramburuth. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.