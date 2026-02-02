Congo-Brazzaville: Diplomatie - Activisme de l'ambassadeur Guy Nestor Itoua en début d'année

Entre échanges, tours d'horizons et moult préparations de commissions mixtes dans le cadre de relations bilatérales, l'ambassadeur Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, a reçu en audience plusieurs personnalités dans le cadre du ballet diplomatique de ce début d'année. Retour sur son agenda au fil des jours.

Dès le début du mois, Guy Nestor Itoua a commencé par une audience accordée à l'ambassadeur de l'Inde en République du Congo, Madan Lal-Raigar. Les deux personnalités ont effectué ensemble un tour d'horizon et ont abordé les sujets qui ont dominé la coopération entre les deux pays en 2025. Même séquence diplomatique avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Amanda Jacobsen.

Il a poursuivi par un entretien avec Abdourahamane Diallo, coordonnateur des agences du système des Nations unies, en résidence en République du Congo.

La tenue de la Commission Mixte entre la Namibie et la république du Congo, approchant puisqu'en février 2026, le nouvel ambassadeur Hopelong Uushona Ipinge a été reçu au secrétariat général du ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger.

L'Unicef n'a pas été en reste. Une séance de travail portant sur les sujets touchant le domaine de l'enfance a eu lieu avec sa représentante, Mariavittoria Ballotta. La diplomatie s'est poursuivie avec la réception de l'ambassadeur de l'Égypte Imane Samy Yakout. S'est tenu également un entretien avec le chargé d'affaires de la Lybie, Senussi Alawami.

Le secrétaire général a reçu une délégation en provenance des États-Unis, conduite par Matt Hickey, conseiller principal en charge du bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes au département d'État américain.

Cette institution, suivant les prescriptions du protocole de Palerme, prône l'engagement international pris par les États-Parties pour œuvrer à prévenir et réprimer tout acte se rapportant à la traite des personnes. La République du Congo a déjà ratifié ledit protocole par la loi n° 5-2012 du 12 mars 2012 qui confère le caractère d'infraction pénale à la traite des personnes.

Assisté par Jocelyn Francis Waboutakanabio, secrétaire général adjoint, chef du département Europe et Amériques, et Thomas Thierry Ambou, assistant du secrétaire général, Guy Nestor Itoua avait aussi préalablement échangé avec Keith Gilges, Directeur Afrique au U.S. Departement of State, en présence de Amanda Jacobsen.

Pour la délégation de la SNPC, son secrétaire général Sébastien Poaty et l'ambassadeur Vicente Muanda ont eu des échanges au sujet du chantier de construction du complexe scolaire Angola libre dans l'arrondissement 1 Makélékélé, à Brazzaville.

Un entretien avec l'ambassadeur de l'Italie, Enrico Nunziata, a porté sur les préparatifs de l'arrivée à Brazzaville d'une importante délégation italienne pour le suivi d'importants projets mis en œuvre dans le cadre du Plan Mattei.

Le diplomate congolais a également reçu une délégation de l'association France Volontaires, conduite par Émile-Éric Affognttode, directeur adjoint en charge du réseau international.

Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République du Congo et Türkiye, le secrétaire général s'était entretenu avec l'ambassadeur Hilmi Ege Türemen. Au préalable, les deux personnalités s'étaient déjà entretenues sur des sujets d'intérêt commun à la résidence de Türkiye à Brazzaville. C'est ainsi, avec le diplomate turc, que Guy Nestor Itoua a clos un ballet diplomatique bien rempli dès ce début d'année.