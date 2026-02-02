Tunisie: L'ambassade de Chine en Tunisie célèbre la Fête du Printemps et l'avènement du Nouvel An chinois 2026

TUNIS — Le Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture a vibré samedi soir au rythme d'une soirée artistique et festive organisée à l'initiative de l'Ambassade de la République populaire de Chine en Tunisie, à l'occasion de la célébration de la Fête du Printemps et de l'avènement de la nouvelle année chinoise 2026 (Année du Cheval).

La soirée a été marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, aux côtés de plusieurs ambassadeurs accrédités en Tunisie, de personnalités culturelles et diplomatiques, ainsi que de membres de la communauté chinoise résidant en Tunisie et d'un large public tunisien venu découvrir la culture chinoise.

Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a exprimé sa joie de partager en Tunisie la célébration de la Fête du Printemps, la plus imposante des fêtes traditionnelles chinoises, symbole de l'union familiale, de l'optimisme et de l'abondance.

Il a précisé que cette fête est célébrée en Chine à travers des rituels ancestraux, tels que les offrandes au ciel, à la terre et aux ancêtres, l'échange de vœux entre proches, amis et voisins, ainsi que les prières pour une année placée sous le signe de la chance et de la prospérité.

L'ambassadeur a rappelé que la Fête du Printemps a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, devenant ainsi une célébration partagée par les peuples du monde.

Il a souligné que sa célébration en Tunisie témoigne de la profondeur des échanges culturels entre les deux pays, exprimant son souhait de voir le partenariat stratégique tuniso-chinois se renforcer davantage.

Il a également rappelé que l'édition précédente avait accueilli des artisans, des artistes et des chefs cuisiniers venus de la ville de Chengdu, au sud-ouest de la Chine. Cette année, la province de Gansu, située au nord-ouest du pays, est mise à l'honneur. Wan Li a précisé que Gansu constitue une étape majeure de l'ancienne Route de la Soie et qu'elle abrite un patrimoine humain d'envergure mondiale, dont les célèbres grottes de Mogao à Dunhuang, réputées pour leurs fresques murales et leurs manuscrits précieux, considérés comme l'un des grands témoignages de l'art bouddhique.

Il a ajouté que ces fresques, danses et musiques, longtemps enfouies dans le temps, retrouvent aujourd'hui vie sur scène à travers un spectacle artistique harmonieux incarnant l'esprit de l'ancienne civilisation chinoise.

L'ambassadeur a par ailleurs mis en avant l'importance de l'année 2026, qui coïncide avec l'Année sino-africaine des échanges humains et culturels. Il a souligné la place de la Tunisie en tant qu'ami et partenaire important de la Chine, pays à la civilisation millénaire et carrefour reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Dans ce contexte, il a relevé la convergence des visions des deux pays sur les questions civilisationnelles, en accord avec l'Initiative pour la civilisation mondiale (ICM) lancée par le président chinois Xi Jinping, qui appelle à préserver les racines des civilisations anciennes tout en encourageant l'innovation, le renouveau, le dialogue et la coopération au service de la paix mondiale et du développement humain.

A l'issue de l'allocution de l'ambassadeur, le public a assisté à un spectacle artistique raffiné présenté par la troupe artistique de Gansu, l'une des formations chinoises les plus reconnues pour son engagement à préserver le patrimoine musical et artistique authentique de la Chine, tout en le revisitant dans des formes créatives contemporaines respectueuses de son esprit et de ses racines historiques.

Le spectacle s'est distingué par l'interprétation de pièces musicales traditionnelles jouées sur des instruments chinois anciens, traduisant la richesse de l'expérience musicale chinoise et la diversité de ses écoles esthétiques.

Il a également proposé des tableaux chorégraphiques inspirés du folklore populaire, mettant en scène des aspects de la vie quotidienne, des rituels festifs et des légendes ancestrales, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel chinois.

La troupe de Gansu a enfin proposé une interprétation singulière de la célèbre chanson tunisienne « Yalli Baadek Dayaâ Fikri » de la regrettée Saliha, revisitée à l'aide d'instruments traditionnels chinois.

Cette prestation a suscité une vive émotion et une forte admiration du public, par la finesse avec laquelle elle a fait dialoguer le patrimoine musical tunisien et l'âme des instruments chinois, dans une expression artistique du rapprochement des cultures.

L'organisation de ce spectacle s'inscrit dans le cadre des relations historiques séculaires unissant la Tunisie et la République populaire de Chine, dont les racines remontent au 10 janvier 1964, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La Tunisie figurait alors parmi les premiers Etats africains à nouer des relations officielles avec ce pays ami, dans une dynamique qui continue de se renforcer à travers le dialogue, la coopération et les échanges culturels entre les deux peuples.