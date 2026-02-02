Sénégal: Développement territorial - Balinghore veut être le carrefour des solutions locales

Du 6 au 9 avril prochains, la commune de Balinghore, dans le département de Bignona, deviendra l'épicentre de la réflexion et de l'action autour de l'économie sociale et solidaire et de la résilience territoriale. À travers l'organisation du Forum économique de Balinghore (Foreb), les acteurs locaux entendent poser les bases de quelques réponses durables, inclusives et ancrées dans les réalités des territoires.

ZIGUINCHOR- La commune de Balinghore s'apprête à franchir une étape majeure dans son engagement en faveur du développement local. Cette localité du département de Bignona va accueillir, du 6 au 9 avril, le FOREB, un rendez-vous d'envergure dédié à la formation, à la concertation et à l'action collective autour des enjeux économiques et sociaux. La première édition dudit forum est placée sous le thème : « Économie sociale et solidaire et résilience territoriale : réponses locales aux défis du développement ».

Présentant les grandes lignes de cette initiative lors d'un point de presse tenu ce samedi, à Ziguinchor, en présence de plusieurs maires de la capitale départementale du Fogny, le maire de Balinghore, Dr Youssouph Sané, a rappelé la vocation inclusive du forum, principalement orienté vers les jeunes, les femmes et les entrepreneurs. Selon lui, l'objectif est de promouvoir des réponses locales et innovantes face aux défis économiques et sociaux auxquels font face les territoires. « Cette rencontre s'inscrit pleinement dans une logique de développement durable et inclusif », a-t-il indiqué.

Considéré comme un espace fédérateur, le FOREB se distingue des cadres institutionnels classiques. Il se veut avant tout un creuset de synergies entre les différents acteurs du développement. À ce sujet, le maire de Balinghore précise qu'il s'agira « d'un cheminement ouvert qui réunira acteurs du secteur privé, institutions publiques, organisations de la société civile, coopératives, ONG, médias, influenceurs, chercheurs, partenaires financiers et citoyens autour des enjeux du développement territorial».

Durant cet événement, il y aura un programme riche et diversifié. Car, il est prévu des expositions de projets, des panels de haut niveau, ainsi que des espaces dédiés à la valorisation des initiatives locales. De nouveaux outils innovants y seront également introduits afin de renforcer l'impact économique et social des actions menées sur le terrain. À ce sujet, les initiateurs du forum ont par ailleurs lancé un appel fort au Patronat et aux unions professionnelles, invités à accompagner cette dynamique à travers la diffusion de l'information et la structuration des filières locales, considérées comme de véritables moteurs de croissance.

Au-delà des échanges, le maire de la commune de Balinghore soutient que, cette rencontre ambitionne de déboucher sur des actions concrètes. Le FOREB, ajoute-t-il, devra permettre de co-construire des réformes pragmatiques, d'alléger certaines contraintes administratives et de renforcer la coopération entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs non étatiques. Mobilisées et portées par une vision clairement définie, les équipes promotrices présentent le FOREB comme « un temps fort de réflexion, d'analyse et surtout d'action au service de l'avenir du terroir ».