Sénégal: Mercato - Mamadou Sarr attendu à Londres ce lundi

Chelsea a décidé d'activer la clause de rappel de Mamadou Sarr. Selon RMC Sport, le défenseur international sénégalais est attendu à Londres ce lundi matin, mettant ainsi fin de manière anticipée à son prêt au Racing Club de Strasbourg.

Ce fut un feuilleton certes bref, mais qui a tout de même fait couler beaucoup d'encre. Mamadou Sarr va faire son retour à Chelsea, qui est en quête urgente de renforts défensifs. L'entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a insisté pour le rappel du champion d'Afrique sénégalais qu'il avait dirigé quelques mois plus tôt à Strasbourg.

Le facteur décisif

Le retour de Mamadou Sarr à Chelsea dépendait également du transfert du défenseur argentin Aaron Anselmino, qui avait initialement refusé un prêt en Alsace. La situation s'est finalement débloquée, permettant ainsi au défenseur sénégalais de rejoindre Londres en toute sérénité. Il est attendu ce lundi dans la capitale anglaise. Ce rappel en pleine saison illustre la confiance placée par Chelsea dans le potentiel et la progression rapide du joueur de 20 ans.

En attendant son départ pour l'Angleterre, Mamadou Sarr figure encore dans le groupe strasbourgeois pour la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Un dernier match avant de tourner une page importante de sa jeune carrière.