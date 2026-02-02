Ile Maurice: RT Knits célèbre ses 55 ans et bascule vers le solaire

Sous la grande marquise dressée au cœur du site industriel de RT Knits, à La Tour Koenig, l'ambiance était à la fois élégante et chaleureuse le jeudi 29 janvier. Costumes soignés, robes de soirée, échanges feutrés autour d'un cocktail et fond musical soigneusement sélectionné : tout était réuni pour marquer un double événement symbolique. RT Knits célébrait ses 55 années d'existence tout en inaugurant officiellement sa ferme photovoltaïque de 7,5 mégawatts, l'une des plus importantes installations solaires industrielles du pays.

Dès le début de la soirée, les invités - décideurs publics, partenaires industriels, clients internationaux et représentants des médias - ont été plongés dans une atmosphère empreinte de fierté et de projection vers l'avenir. Cette célébration rendait hommage à un demi-siècle d'histoire tout en affirmant résolument l'engagement du groupe en faveur d'une industrie plus durable.

Moment clé de la cérémonie: l'officialisation de la mise en service de la ferme photovoltaïque développée sous le Carbon Neutral Industrial Sector (CNIS) Scheme du CEB. Entièrement autofinancé par RT Knits, le projet représente un investissement d'environ 300 millions de roupies, comme l'a confirmé le Chief Executive Officer, Kendall Tang. «Cette ferme photovoltaïque est un investissement stratégique majeur. Elle nous permet de sécuriser une énergie propre, stable et compétitive sur le long terme, tout en réduisant drastiquement notre empreinte carbone», a-t-il déclaré.

Autosuffisance

Grâce à cette nouvelle installation de 7,5 MW, combinée à une première centrale solaire de 1 MW mise en service en 2022, RT Knits est désormais en mesure de produire l'équivalent de 100 % de ses besoins en électricité à partir de l'énergie solaire. Cette transition permet une réduction estimée à 57 % des émissions de Scope 1 et 2 du groupe.

Présent à l'événement, le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, a salué une initiative exemplaire. «RT Knits démontre que la transition énergétique n'est pas un slogan mais une réalité industrielle possible. Ce projet de 7,5 MW montre que compétitivité économique et responsabilité environnementale peuvent aller de pair», a-t-il souligné.

Même tonalité du côté du ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Adil Ameer Meea, pour qui RT Knits incarne l'industrie de demain. «À travers cet investissement, RT Knits trace la voie d'une industrie mauricienne plus résiliente, plus intelligente et plus durable. C'est exactement le modèle que nous souhaitons encourager», a-t-il affirmé.

Employant près de 1 800 collaborateurs et produisant plus de 17 millions de vêtements par an, RT Knits fait figure de pionnier dans le secteur textile. Son plan de décarbonation, validé par la Science Based Targets initiative (SBTi), vise la neutralité carbone d'ici 2040, soit dix ans avant les objectifs internationaux standards.

La soirée s'est conclue sur une note spectaculaire avec une performance visuelle immersive signée par l'équipe d'Axel Louis. Projections monumentales, jeux de lumière et mise en valeur architecturale du site industriel ont offert à l'assistance une fresque lumineuse retraçant l'histoire de RT Knits et projetant son avenir durable, sous les applaudissements des invités.