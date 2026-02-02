Togo: Accès à l'eau potable - De nouveaux projets lancés dans les zones urbaines

Le secteur de l'eau devrait poursuivre sa dynamique de progrès en 2026, avec la mise en œuvre de plusieurs projets structurants visant l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030.

Le gouvernement a prévu un budget de 21 milliards de Fcfa pour soutenir cette ambition et renforcer durablement les infrastructures hydrauliques du pays. Parmi les projets phares figure l'installation de six systèmes autonomes d'approvisionnement en eau potable dans les zones périurbaines de Lomé, où la pression démographique est particulièrement forte.

L'objectif est d' améliorer l'accès à l'eau potable en milieu urbain afin de répondre aux besoins croissants d'une population en constante augmentation, portée par une urbanisation rapide. Ces nouvelles infrastructures devraient réduire les inégalités d'accès, sécuriser la distribution et améliorer la qualité du service pour des milliers de ménages.

Sur le plan des indicateurs, les perspectives sont encourageantes. Après avoir atteint un taux de desserte estimé à 72 % en 2025, le pays vise 85 % d'ici la fin du mois de décembre 2026. Devenu un enjeu central du développement durable, le secteur de l'eau a connu ces dernières années une amélioration notable. Plusieurs partenaires sont aux côtés du Togo, notamment l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD).