Sénégal: FORCE-N - Près de 900 commerçants de Dakar formés en gestion client et outils numériques

Près de 900 commerçants de la région de Dakar, ont été formés sur la gestion de la relation client et les outils numériques, dans le cadre du programme FORCE-N, porté par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et la Fondation Mastercard, a constaté l'APS.

Pendant trois jours (du 30 janvier au 1er février), la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) a abrité une session de formation visant à vise à outiller les acteurs du commerce de proximité face aux défis de la digitalisation.

Le premier module était axé sur la gestion de la relation clientèle et l'image professionnelle, et le second sur les compétences numériques, a expliqué Babacar Top chargé d'employabilité au niveau du programme FORCE-N.

La formation est destinée (...) à ceux qui vendent des produits comme des services, les artisans, les tailleurs, les tabliers,", a-t-il précisé.

"Nous sommes dans une dynamique d'accompagnement à la professionnalisation du secteur informel (...) pour qu'ils puissent mieux aspirer à la formalisation et mieux exercer leur métier", a dit Babacar Top.

Selon lui, l'objectif est de permettre aux acteurs du commerce d'être identifiables sur la fiche de Google Business. "Plus de 70% des Sénégalais effectuent leurs recherches de produits et services sur Google. Permettre aux commerçants d'être identifiables sur cette plateforme peut leur apporter une clientèle élargie", a-t-il fait valoir.

Il a également évoqué d'autres outils numériques comme WhatsApp Business, TikTok, l'Intelligence artificielle (IA) à travers lesquels ils peuvent soigner leur image de marque et de leurs produits.

"Cette formation nous permet d'assurer une bonne gestion des ressources et une bonne gestion de la clientèle", s'est réjoui Oumar Cissé représentant de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis).