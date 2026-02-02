Sénégal: Tivaouane - Gade Yelle célèbre son 68-ème Magal dans la ferveur, malgré l'état des routes

De nombreux disciples mourides ont tenu à venir nombreux célébrer, samedi, dans la ferveur et la détermination, la 68-ème édition du Magal de Gade Yelle, malgré l'état de dégradation avancé des routes menant vers ce haut-lieu du mouridisme.

Dès les premières heures de la matinée, le village a accueilli de nombreuses délégations venues des différentes régions du Sénégal, dans une atmosphère de communion spirituelle, de recueillement et de ferveur religieuse.

Les fidèles ont été reçus par le Khalife de Gade Yelle, Serigne Mourtalla Amar, entouré de plusieurs dignitaires religieux, parmi lesquels Serigne Mame Mor Mbacké, Serigne Bass Khadim Awa Ba et Serigne Ahma Mbacké.

La cérémonie a été marquée par la lecture du message du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, transmis par son représentant, Serigne Abdoul Latif Mbacké.

Le guide spirituel a exhorté, dans son message, les fidèles à "rester fermement attachés à la voie de Dieu, fondée sur la piété, l'adoration sincère d'Allah et la préservation des valeurs spirituelles héritées de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké".

Serigne Bara Abdoul Lahad Mbacké a, au nom des dignitaires du Cayor, a plaidé auprès des autorités pour la réhabilitation, en urgence, de la route menant à Gade Yelle, soulignant les difficultés d'accès au site du Magal.

Le préfet du département de Tivaouane a répondu à cette doléance, en indiquant qu'un projet de réalisation d'une voie de désenclavement de Gade Yelle est inscrit dans le budget 2026, récemment adopté par l'Assemblée nationale.

Mamadou Guèye a assuré que les autorités, sous l'impulsion du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, "mesurent pleinement l'importance stratégique" de cette voie d'accès.

Le préfet a aussi salué la qualité de l'organisation de l'événement et félicité le président du comité d'organisation, Serigne Khadim Amar, pour le travail accompli.

Clôturant les interventions, le Khalife de Gade Yelle, Serigne Mourtalla Amar, a rendu hommage au Khalife général des Mourides, réaffirmant l'alignement constant du village sur ses orientations spirituelles, dans une fidélité totale aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

La célébration a mis en exergue la place accordée à la jeunesse dans l'organisation du Magal de cette localité du département de Tivaouane.

Depuis 2017, le comité d'organisation est dirigé par le fils aîné du Khalife, Serigne Bamba Amar Mourtalla, sous la supervision directe de son père, pour perpétuer le rayonnement spirituel de Gade Yelle.

Figure religieuse respectée, Serigne Mourtalla Amar est reconnu comme un érudit des sciences islamiques et de la voie soufie.

Héritier de Serigne Goumba Asta Amar, un fidèle compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba, et fils de Serigne Mor Farouma Amar, il cumule une riche expérience acquise auprès de ses guides.

Il célébrait, cette année, son 16-ème Magal en tant que Khalife, à l'occasion de la 68e édition de ce rassemblement religieux annuel.