Sénégal: La commune de Thiadiaye examine ses potentialités économiques

Le forum économique "Thiadiaye en Grand" s'est ouvert samedi à Thiadiaye (ouest), en présence des leaders politiques, des dirigeants sportifs, des enseignants et des chefs religieux de cette commune réunis pour examiner ses potentialités économiques.

"L'objectif du forum est de réunir les populations de Thiadiaye et d'examiner les potentialités économiques de la commune", a dit Mouhamadou Lamine Diouf, l'organisateur de cet évènement.

"Il s'agit aussi de parler de développement et des moyens de conduire notre commune vers le progrès", a-t-il ajouté, estimant que "Thiadiaye est une ville rayonnante, qui regorge de ressources humaines [...] de qualité".

Le maire de Thiadiaye, El Hadji Omar Youm

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre ses potentialités économiques, la ville dispose d'hommes et de femmes capables, par leur "talent", de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Thiadiayois, selon son maire, El Hadji Omar Youm.

"Le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures et les équipements [...] Le plus important, c'est la ressource humaine, le capital humain, les hommes et les femmes", a-t-il dit, saluant l'organisation du forum.

"Thiadiaye en Grand : s'inspirer aujourd'hui, bâtir demain" est le thème de la rencontre.

Richard Biram Faye, le sous-préfet de Sessène

Richard Biram Faye, le sous-préfet de Sessène, est d'avis que "les réflexions issues de ce forum peuvent avoir un impact sur la modernisation de Thiadiaye".

Les propositions faites par les participants seront remises aux autorités, selon Mouhamadou Lamine Diouf.