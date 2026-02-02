Sénégal: Marché central aux poissons de Thiès - Précisions du ministère des Pêches sur le projet

Le Ministère des Pêches et de l'Économie maritime a officiellement mis en service le Marché central aux poissons de Thiès, une infrastructure stratégique destinée à renforcer la transformation et la valorisation des produits halieutiques au Sénégal.

Dr Fatou Diouf indique que le chantier, resté à l'arrêt entre 2023 et 2024 avec un taux d'exécution estimé à 45 %, a été relancé dès février 2025 par le Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, à travers l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM). À la suite d'une visite de terrain effectuée le 4 février 2025 par le Directeur général de l'ANAM et à la demande pressante des mareyeurs de Thiès, les travaux ont été repris et entièrement achevés en onze mois, grâce à un financement assuré sur fonds propres de l'ANAM.

L'infrastructure a été officiellement inaugurée le 24 janvier 2026 par la ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dr Fatou Diouf, consacrant l'aboutissement d'un projet longtemps attendu par les acteurs du secteur de la pêche.

Édifié sur une superficie d'environ 3 200 m² pour un coût global de 2 223 798 481 FCFA, le Marché central aux poissons de Thiès se présente comme un pôle intégré répondant aux normes sanitaires et commerciales modernes. Il comprend deux halles de vente d'une superficie totale de 1 400 m², équipées de 78 payasses et offrant une capacité de plus de 250 étals, ainsi qu'une zone d'écaillage et des espaces de repos dédiés aux usagers.

Le site est également doté d'un complexe frigorifique performant comprenant deux unités de fabrication de glace d'une capacité de 10 tonnes par jour chacune et cinq chambres froides, positives et négatives, destinées à assurer une conservation optimale des produits halieutiques. Un bloc administratif fonctionnel abrite un poste de contrôle, des salles de réunion et des services de gestion, tandis qu'un bâtiment d'hébergement R+2 de 42 chambres, avec espaces de restauration, est prévu pour accueillir les usagers et partenaires du marché.

L'ensemble est complété par des infrastructures connexes essentielles, notamment une mosquée, des toilettes publiques, un poste de gardiennage, des kiosques, un château d'eau, des parkings et un groupe électrogène de 250 KVA, garantissant l'autonomie et la continuité du service.