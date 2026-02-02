Sénégal: Gala des jeunes gladiateurs à Pikine - Albourakh Events ouvre sa saison avec Amanekh/Talfa

La structure Albourakh Events lance officiellement sa saison 2025-2026 ce dimanche 1er février, à l'Arène nationale. Pour ouvrir le bal, le promoteur Baye Ndiaye propose un grand gala des jeunes gladiateurs, avec dix combats au programme et, en tête d'affiche, l'opposition très attendue entre Amanekh de l'écurie Lébougui et Talfa de l'écurie Door Dooraat

Albourakh Events frappe fort pour son premier rendez-vous de la saison. En misant sur un duel entre deux lutteurs aux profils contrastés, la structure affiche clairement ses ambitions : offrir du spectacle et mettre en lumière la relève des arènes. L'affiche Amanekh - Talfa promet un affrontement engagé, mêlant expérience, ruse et jeunesse.

Amanekh, surnommé le « Requin de Rufisque », est un lutteur complet, reconnu pour sa solidité physique, sa maîtrise tactique et sa capacité à déjouer les pronostics. Tout au long de sa carrière, il a su surprendre des adversaires donnés favoris. Sa victoire face à Niang Bou Ndaw de l'écurie Walo, le 29 juin 2025, reste l'un de ses succès récents les plus marquants. Malgré un revers en lutte simple lors du Festival international de la lutte à Montréal, le 18 octobre dernier, il demeure un compétiteur redoutable, capable d'élever son niveau dans les grands rendez-vous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à lui, Talfa arrive avec l'énergie et l'ambition de la jeunesse. Parfois emporté par sa fougue, le pensionnaire de l'écurie Door Dooraat se distingue néanmoins par une efficacité technique qui lui permet de surprendre ses adversaires. Battu par Pokola de l'écurie Falaye Baldé le 12 janvier 2025, il a su se relancer lors de sa dernière sortie en dominant Armée de Bène Barack Mbollo, le 27 juillet de la même saison sportive. Une victoire qui l'a remis sur de bons rails et lui a redonné confiance. Ce combat face à Amanekh représente pour lui une occasion idéale de confirmer et de marquer les esprits dès l'entame de la saison.

Au-delà de l'affiche principale, le promoteur Baye Ndiaye a conçu un programme très alléchant et relevé pour les amateurs. Plusieurs combats de prestige viendront compléter la soirée, notamment Fils de Balla de l'école Balla Gaye contre Thiatou Yoff de l'écurie Yoff, Zambala de l'école Boy Niang face à Ndiaga Doolé de l'école Ndiaga Sarr, Tyson 2 de l'écurie Tay Shinger opposé à Tony Jr de l'écurie Diender, ou encore Ordinateur de l'école Boy Niang contre Diaw 2 de Guédiawaye.