Sénégal: Kanouma - Le poste de santé réceptionne une ambulance médicalisée

Le poste de santé de Kanouma, dans le district sanitaire de Koumpentoum, a réceptionné ce samedi 31 janvier une ambulance médicalisée offerte par le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA). Cette dotation vise à améliorer l'évacuation et la prise en charge des patients en situation d'urgence.

La cérémonie de remise des clés a été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bamba Thialène, Elhadj Sarr, en présence du maire de la commune de Kahéne, Mamady Thiam, et du médecin-chef de district, Dr Siré Sagna.

Selon l'infirmier-chef de poste de Kanouma, cette ambulance arrive « à point nommé » et vient combler un déficit longtemps ressenti par les populations des treize villages polarisés par la structure sanitaire. L'équipement servira également les postes de santé de Kahéne et de Kaba, a précisé l'adjoint du sous-préfet.

Située en zone frontalière avec la Gambie, Kanouma enregistre une forte fréquentation sanitaire transfrontalière. À ce titre, le sous-préfet a invité les populations à privilégier les structures sanitaires locales et a exhorté le Comité de développement sanitaire à veiller à l'entretien de l'ambulance et au recrutement d'un chauffeur qualifié.

Le médecin-chef de district a annoncé la mise en place prochaine d'un comité de suivi et de gestion, tandis que le maire de Kahéne s'est engagé à prendre en charge la rémunération du chauffeur. De leur côté, les populations ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à fréquenter davantage le poste de santé.