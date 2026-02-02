Sénégal: Kanouma - Une sage-femme officiellement installée au poste de santé

Ce samedi 31 janvier, le sous-préfet de l'arrondissement de Bamba Thialène, Elhadj Sarr, a procédé à l'installation officielle de la sage-femme du poste de santé de Kanouma, Amy Thiandoum, en présence des autorités administratives, sanitaires, municipales et des membres de la communauté.

Cette affectation vise à renforcer l'offre de soins de santé maternelle et néonatale dans la localité, en améliorant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, tout en contribuant à la réduction des accouchements à domicile et des évacuations sanitaires.

Le médecin-chef du district sanitaire de Koumpentoum, Siré Sagna, a salué cette affectation, qu'il considère comme un acquis important pour les populations, invitant la nouvelle sage-femme à faire preuve de professionnalisme et de disponibilité. Le sous-préfet a, pour sa part, rappelé le rôle central de la sage-femme dans la promotion de la santé communautaire et appelé les autorités locales et les populations à l'accompagner dans sa mission.

Le maire de la commune, Mamady Thiam, a exprimé l'engagement de la municipalité à soutenir la sage-femme, tandis que les populations ont manifesté leur satisfaction face à cette installation, perçue comme une avancée majeure pour l'accès aux soins de santé dans la commune.