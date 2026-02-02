Sénégal: Kanouma - Une sage-femme officiellement installée au poste de santé

1 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

Ce samedi 31 janvier, le sous-préfet de l'arrondissement de Bamba Thialène, Elhadj Sarr, a procédé à l'installation officielle de la sage-femme du poste de santé de Kanouma, Amy Thiandoum, en présence des autorités administratives, sanitaires, municipales et des membres de la communauté.

Cette affectation vise à renforcer l'offre de soins de santé maternelle et néonatale dans la localité, en améliorant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, tout en contribuant à la réduction des accouchements à domicile et des évacuations sanitaires.

Le médecin-chef du district sanitaire de Koumpentoum, Siré Sagna, a salué cette affectation, qu'il considère comme un acquis important pour les populations, invitant la nouvelle sage-femme à faire preuve de professionnalisme et de disponibilité. Le sous-préfet a, pour sa part, rappelé le rôle central de la sage-femme dans la promotion de la santé communautaire et appelé les autorités locales et les populations à l'accompagner dans sa mission.

Le maire de la commune, Mamady Thiam, a exprimé l'engagement de la municipalité à soutenir la sage-femme, tandis que les populations ont manifesté leur satisfaction face à cette installation, perçue comme une avancée majeure pour l'accès aux soins de santé dans la commune.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.