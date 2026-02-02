Sénégal: Bamba Dieng veut - « Disputer une deuxième coupe du monde »

1 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Actuellement en très grande forme, Bamba Dieng n'oublie pas l'équipe nationale du Sénégal. L'ancien de Diambars a d'ailleurs un objectif clair : disputer la Coupe du monde 2026.

8 buts sur les 6 derniers matchs. Ce sont les chiffres de Bamba Dieng avec Lorient, buteur une nouvelle fois ce samedi 31 janvier 2026 lors de la victoire contre Nantes 2-1. En très grande forme, l'attaquant sénégalais vient de loin, mais vise également loin. Il veut poursuivre sur cette dynamique, avec pour ambition de figurer dans le groupe de Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026 dans 6 mois.

« Au début de la saison ce n'était pas facile. Je n'ai pas lâché mentalement et je me suis donné à fond pour revenir et ça a payé (...) Personnellement j'ai dû changer beaucoup de choses que ce soit sur le plan physique ou mental » a confié le champion d'Afrique 2021 à Ligue 1+, qui affirme sans détour vouloir « disputer une deuxième coupe du monde », lui qui était dans le groupe lors de l'édition 2022 au Qatar.

Notons que Bamba Dieng n'a plus joué avec le Sénégal depuis mars 2024.

