Afrique: CAN 2025 - Idrissa Gueye - « Quand il y a eu le penalty de Brahim Díaz, j'ai pleuré... »

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a été riche en rebondissements, avec finalement un sacre du Sénégal au soir du 18 janvier 2026 contre le Maroc (1-0 après prolongations). Idrissa Gueye avoue avoir pleuré lors de cette finale haletante, mais pas que. Le joueur se dit prêt à tout pour disputer le Mondial avec les Lions.

Idrissa Gueye a pleinement vécu la CAN 2025. Même s'il n'était pas dans le groupe, l'international sénégalais (1 sélection) était pleinement engagé. L'attaquant d'Udinese l'a avoué dans une interview accordée à Foot Mercato. « Quand je parle du Sénégal, je parle avec le coeur. La CAN, franchement ? J'étais heureux. Ce n'est pas la première fois que je pleure pour le Sénégal. Quand on l'a gagnée en 2021, j'ai pleuré. Cette année, quand il y a eu le penalty de Brahim Díaz, j'ai pleuré. Et quand on a gagné, j'ai encore pleuré. J'étais trop content. Je n'arrive même pas à te dire à quel point j'étais heureux quand on a remporté la CAN », assure le footballeur formé à Génération Foot.

Idrissa Gueye également été interrogé sur le geste de Pape Thiaw. A la question de savoir si le sélectionneur des Lions a eu raison de demander à ses joueurs de sortir, l'ancien messin a été sans équivoque. « Moi, j'étais d'accord. Si le groupe est d'accord, je suis d'accord. Après, Sadio a demandé de revenir, mais tu sais, dans des moments comme ça, avec les nerfs, la tension qui monte, les problèmes avec l'arbitre... c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Mais bon, au final, le Bon Dieu est juste et Il fait toujours justice. »

Objectif : rejoindre le groupe

Aujourd'hui, Idrissa Gueye est un des grands espoirs du football sénégalais. Avec 1 sélection, il a aussi été appelé en 2025 par Pape Thiaw après une saison 2024-2025 où il s'est fait connaitre à Metz (6 buts). Maintenant à Udinese, Gueye est focalisé sur le Mondial 2026 mais aussi la CAN 2027.

« Oui, c'est un objectif. Je travaille, mais tu sais, quand tu n'as pas de temps de jeu, tu ne peux pas aller en sélection. Il faut continuer à travailler pour se donner l'opportunité de rêver et de faire partie de la liste, si Dieu le veut. Pour l'anecdote, le coach actuel, Pape Thiaw, est celui qui m'a appelé pour la première fois en sélection. Si j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, c'est grâce à lui, lors d'un match amical de présélection en Algérie. Si j'ai joué en sélection, c'est grâce à lui. Il me connaît bien, il me regardait quand je jouais dans le championnat local au Sénégal. En tout cas, moi, je travaille. »