Soudan: Délégations du ministère de la Santé et de l'OMS achèvent une visite dans l'état d'Alshamalya

1 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Une délégation du ministère fédéral de la Santé, conduite par le directeur général de l'administration de la médecine curative, Dr. Haidar Mohamed Abdelnabi, ainsi qu'une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont achevé aujourd'hui une visite de terrain de deux jours dans l'État d'xAshamaliya.

Au cours de la visite, les délégations ont inspecté l'hôpital spécialisé de Dongola dans le cadre du projet SHER et tenu une réunion avec le ministère de la Santé de l'État, au cours de laquelle un rapport sur les performances et les défis a été présenté.

Dr. Haidar Mohamed Abdelnabi a affirmé que le plan de développement vise à résoudre les difficultés existantes et à appliquer les normes de qualité, soulignant l'importance stratégique de ces projets pour le renforcement du secteur de la santé dans l'État.

Il a également salué les efforts de l'État, dans la fourniture de services de santé aux citoyens et aux déplacés, réitérant la poursuite du soutien fédéral et international.

La visite a par ailleurs concerné les hôpitaux de Karima et de Debba, inclus dans les projets appuyés par la Banque africaine de développement.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.