Soudan: Délégations du ministère de la Santé et de l'OMS achèvent une visite dans l'état d'Alshamalya

Une délégation du ministère fédéral de la Santé, conduite par le directeur général de l'administration de la médecine curative, Dr. Haidar Mohamed Abdelnabi, ainsi qu'une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont achevé aujourd'hui une visite de terrain de deux jours dans l'État d'xAshamaliya.

Au cours de la visite, les délégations ont inspecté l'hôpital spécialisé de Dongola dans le cadre du projet SHER et tenu une réunion avec le ministère de la Santé de l'État, au cours de laquelle un rapport sur les performances et les défis a été présenté.

Dr. Haidar Mohamed Abdelnabi a affirmé que le plan de développement vise à résoudre les difficultés existantes et à appliquer les normes de qualité, soulignant l'importance stratégique de ces projets pour le renforcement du secteur de la santé dans l'État.

Il a également salué les efforts de l'État, dans la fourniture de services de santé aux citoyens et aux déplacés, réitérant la poursuite du soutien fédéral et international.

La visite a par ailleurs concerné les hôpitaux de Karima et de Debba, inclus dans les projets appuyés par la Banque africaine de développement.