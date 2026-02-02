Soudan: Le ministère de la transformation numérique annonce le lancement de 28 services numériques dans le cadre du projet de la plateforme « Baladna »

1 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Le ministre de la Transformation numérique et des Télécommunications, Dr. Ahmed Dardiri, a annoncé le lancement de 28 services numériques dans le cadre du projet de la plateforme « Baladna », initié l'année dernière.

Le ministre a présenté, lors d'une conférence de presse tenue hier à Khartoum par la ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Limya Abdelghafar, les axes du projet de la plateforme nationale de suivi et d'exécution des projets, ainsi que la plateforme d'identité numérique (Suda Pass). Cette dernière englobe l'ensemble des transactions numériques entre les ministères et les institutions de l'État, y compris le système de gestion des projets nationaux.

Dr. Dardiri a ajouté que le ministère prévoit la mise en oeuvre de plusieurs projets futurs, notamment la création du Centre national de données à Port-Soudan en tant que centre de secours. Il a également annoncé l'exécution d'un plan clair visant à remédier à la faiblesse des réseaux, à travers la construction de 60 tours de téléphonie mobile de quatrième génération (4G), déjà réalisées, tout en précisant que le ministère projette la mise en place de 200 tours supplémentaires au cours de l'année en cours.

Le ministre a en outre souligné l'ouverture numérique du Soudan vers les pays voisins et la région, ainsi que la participation de son ministère aux conférences internationales pertinentes. Il a également indiqué l'adoption de la loi sur la cybersécurité et la sécurisation des réseaux, dans la perspective d'un Soudan avancé et technologiquement développé.

Lire l'article original sur SNA.

