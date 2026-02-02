Afrique Centrale: La région cherche son déclic éducatif

Longtemps considérée comme le maillon faible des politiques éducatives africaines, l'Afrique centrale est aujourd'hui à un tournant silencieux.

Moins visible que les réformes spectaculaires menées en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord, la transformation est plus lente, plus heurtée, mais bien réelle en Afrique centrale. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, un constat s'est imposé : l'école change aussi en Afrique centrale, sous la pression des réalités sociales, sécuritaires et démographiques. Dans cette région marquée par une forte croissance démographique, des crises politiques récurrentes et des inégalités territoriales profondes, l'enjeu éducatif est colossal. Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Centrafrique ou encore la Guinée équatoriale partagent un même paradoxe : des taux de scolarisation primaire globalement élevés, mais une qualité d'apprentissage insuffisante. Selon plusieurs partenaires internationaux, une majorité d'élèves quitte le primaire sans maîtriser les compétences fondamentales en lecture et en mathématiques.

Au Cameroun, locomotive démographique et économique de la sous-région, l'école reste un pilier social, mais aussi un révélateur des fractures nationales. Les crises sécuritaires dans l'Extrême-Nord et dans les régions anglophones ont privé des centaines de milliers d'enfants d'un accès régulier à l'éducation. Pourtant, des réformes sont engagées : refonte des programmes, généralisation progressive de l'approche par compétences, renforcement du préscolaire et expérimentation autour de l'enseignement bilingue ainsi que des langues locales dans les premières années. Dans les zones rurales, les cantines scolaires et les appuis communautaires ont montré leur efficacité pour maintenir les enfants à l'école, en particulier les filles. « Quand l'école nourrit, elle retient », résume un responsable éducatif local. Une logique pragmatique, déjà éprouvée ailleurs sur le continent, qui commence à s'imposer en Afrique centrale.

Le Gabon et le Congo, mieux dotés financièrement, font face à un autre défi : transformer l'investissement public en résultats mesurables. La question n'est plus l'accès, mais la gouvernance des établissements, la formation continue des enseignants et l'adéquation entre l'école et le marché du travail. En Centrafrique, pays meurtri par les conflits, l'école reste un enjeu humanitaire autant qu'un levier de reconstruction nationale, avec une priorité donnée à la réouverture des établissements et à la sécurisation des parcours scolaires. Contrairement à d'autres régions africaines, l'Afrique centrale reste marquée par une gestion très centralisée de l'éducation, laissant peu de marges d'initiatives aux chefs d'établissement. Or, le rapport Spotlight de l'Unesco le montre clairement : le leadership scolaire, lorsqu'il est renforcé, améliore directement les performances des élèves. C'est l'un des chantiers clés à venir pour la sous-région.

Loin des réformes idéologiques, l'Afrique centrale avance par ajustements successifs, sous contrainte budgétaire et sécuritaire. Mais la dynamique est enclenchée. Dans une région où la jeunesse représente à la fois un défi et une promesse, l'école devient progressivement un enjeu stratégique de stabilité et de développement. La révolution éducative n'y est pas spectaculaire. Elle est patiente, pragmatique - et indispensable.